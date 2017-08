‘A FDN teve medo da Justiça e fugiu’, diz promotor do caso ‘Oscar Cardoso’

“A FDN estava toda aqui e correu, com medo da Justiça”, disse o promotor de Justiça Edinaldo Aquino – Arquivo/AET

Minutos após as defesas dos réus João Pinto Carioca, o “João Branco”, Marcos Miranda, Messias Maia Sodré e Bruno Henrique de Souza Moldes abandonar o plenário por afirmar que o julgamento estava sendo conduzido de maneira injusta, o promotor de Justiça Edinaldo Aquino Medeiros deu início a acusação do réu Mário Jorge Albuquerque, o “Mário Tabatinga”, afirmando que a desistência da defesa durante o júri pode ser considerada como vitória da sociedade e da Justiça.

“Que momento histórico vivemos hoje. Pois a FDN [Família do Norte] estava toda aqui e correu, com medo da Justiça. Isso é a demonstração de que a organização criminosa não vai superar o poder do Estado para combate-la”, afirmou Medeiros.

Leia também: Caso ‘Oscar Cardoso’ pode ter reviravolta

O promotor reafirmou, durante a acusação, que no processo há várias provas que comprovam a culpa dos réus – que temeram a condenação e resolveram adiar o júri. “Está claro que esse abandono de plenário foi orquestrado pelo advogado do réu João Branco com o intuito de atrasar mais ainda o processo e tumultuar o julgamento”, disse.

Sobre o envolvimento de Mário Tabatinga no assassinato, o promotor defendeu em plenário que o réu lavava dinheiro para João Branco e vendia carros de maneira ilegal para eles. Para a promotoria, o réu deve responder por associação criminosa.

Suspeitos de envolvimento na morte de Oscar Cardoso – Reprodução

A defesa de Mário Tabatinga, feita pelo advogado Paulo Trindade, defendeu a inocência do réu quanto a acusação de organização criminosa e por envolvimento no assassinato do delegado. “Peço aos senhores jurados que votem não, ao serem perguntados sobre o envolvimento do Mário com assassinato e associação aos réus”, pediu.

Promotoria

Os promotores Edinaldo Aquino Medeiros e Geber Mafra divulgaram uma nota, neste sábado, em que destacam seus posicionamentos sobre o julgamento dos réus. Confira na íntegra:

Lei também: Embates e revelações marcam as primeiras horas de julgamento do caso Oscar Cardoso

“No dia de hoje o Ministério Público do Amazonas conquistou uma vitória maiúscula contra a criminalidade. Um julgamento, já por várias vezes adiado por manobras da defesa, finalmente começou e se encaminhava para uma retumbante condenação dos réus, dentre os quais o temido líder da facção criminosa Família do Norte – FDN. Diante da certeza da condenação, a banca de advogados do réu – com advogados de renome nacional – liderou um ardiloso e vergonhoso abandono do plenário do júri popular, e de desconstituição de advogados pelos outros réus e da incompreensível postura do defensor público. A conquista moral alcançada repousa no fulminante golpe desferido na arrogância do crime em desdenhar da sociedade brasileira e da Justiça amazonense, certos de que aqui no nossa terra os Promotores de Justiça são bobos, que o Ministério Público amazonense padece de algum despreparo. Fugiram do plenário prostrados, deixando evidente que foram suplantados pelo robusto conjunto probatório apresentado e pela postura institucional irrepreensível adotada desde o início do julgamento. Vitória do Ministério Público, da Justiça, da Sociedade. Abraço a todos e muito obrigado.”

Defesa de ‘João Branco’

Ao EM TEMPO, o advogado de João Branco, Maurício Neville, informou que vai recorrer da decisão de multa imposta pelo magistrado, estipulada no valor de R$ 100 salários mínimos, e entrar com pedido de habeas corpus na segunda-feira (28) em Brasília, com o título jurídico de Recurso Ordinário Constitucional. Em uma nova data, Neville afirmou que virá a Manaus defender “João Branco” novamente.

Ana Sena

EM TEMPO

Leia mais:

Caso Oscar Cardoso: ´Eles nunca vão falar que João Branco foi o mandante´, diz delegado

Policial diz que recebeu mensagem com ameaça um dia antes de delegado ser morto

Envolvidos na morte do delegado Oscar Cardoso vão a Júri Popular