A culpa é de quem? História da mulher ainda é marcada pela violência de gênero

Um dado alarmante divulgado pela Organização das Nações Unidas (ONU) aponta que mais de 70% das mulheres, em todo o mundo, sofreram algum tipo de violência de gênero durante a vida. Só no Brasil, uma mulher é estuprada a cada 11 minutos, mas apenas 10% fazem a denúncia. Nos dois últimos meses alguns casos vieram à tona na mídia, debates viralizaram nas redes sociais e, mais uma vez, o assunto voltou a ser pauta de discussão.

Um dos casos que repercutiu recentemente foi o da escritora Clara Averbuck. Enquanto ela voltava para casa no domingo à noite no dia 27 de agosto, depois de ter bebido, relatou nas redes sociais ter sido estuprada pelo motorista do Uber. Segundo o relato, no momento em que ele a “ajudava” a sair do carro, ele teria colocado a mão dentro de sua saia e introduzido o dedo em sua vagina. Sentindo-se violentada, ela decidiu não ir a uma delegacia por não confiar na justiça.

O caso foi amplamente compartilhado e gerou polêmica. Algumas pessoas na internet a atacaram dizendo que a culpa era dela. Esse julgamento geralmente ocorre quando uma mulher é vítima de abusos sexuais, psicológicos e morais, por uma visão social ainda considerada machista.

Abuso em ônibus

Em Manaus e em São Paulo, um homem ejaculou em uma mulher dentro do transporte coletivo público no mês de setembro e também foi considerado estupro. Em ambos os casos, os suspeitos confessaram o crime e, mesmo assim, as duas mulheres ainda foram questionadas via redes sociais, se estavam de roupas curtas dentro do ônibus, por exemplo.

Criminalização da vítima

Nos três casos temos um fator em comum: a criminalização da vítima. Todas as vezes que uma mulher demonstra sofrer algum com algum tipo de abuso e/ou violência, o instinto da maioria é questionar: O que ela estava fazendo? Ou melhor, por que toda vez que casos como esses chegam às redes, as mulheres são taxadas de drogadas, neuróticas ou descontroladas? É esse papel que o machismo e o patriarcado cumprem em um mundo onde as mulheres ainda são subestimadas e inferiorizadas.

Segundo a a delegada Débora Mafra, titular da Delegacia de Crimes Contra a Mulher, casos como esses do ônibus são comuns, infelizmente. Acontecem todos os dias, e muitos não chegam nem a ir para as redes ou para as delegacias por medo. O feminismo vem crescendo e contrapondo todo esse machismo historicamente enraizado. O mais importante e o que vale ressaltar, é que os machistas na internet podem gritar, mas a culpa nunca é e nunca será da vítima.

“Quanto as opiniões de internautas, verifica-se que ainda a cultura machista ocupa espaço na sociedade, no entanto já esta começando a retrair-se diante da evolução social, visto que não são poucos os homens que se juntam para combater esta prática perniciosa”, contou.

Ela explica ainda que ocorre que nunca houve, nem haverá mudança social instantânea, pois a história tem nos mostrado que as mudanças de comportamento social ocorridas até o momento sempre percorrem um caminho paulatino que nasce com as ações de conscientização da criança ao idoso, a serem realizadas pelos órgãos responsáveis tais como escolas, secretárias criadas para este fim, governos, somado ao esforço familiar, por meio das informações.

“Tenho certeza que um dia veremos uma sociedade livre destes comportamentos primitivos que trazem transtornos as mulheres vitimas. Enquanto isso façamos nossa parte, no sentido de denunciar tais atos, para que o Estado possa usar o seu “jus puniendi” (poder de punir)”.

Machismo na Sociedade

A sociedade brasileira tem um conteúdo machista extremante forte. Parte desse conteúdo é resultado de um modelo de formação de sociedade machista, judaico-cristã, onde a mulher é colocada em posição subalterna o tempo todo. De acordo com sociólogo Luiz Antônio Nascimento, professor da UFAM, no dia-a-dia essa desvalorização da mulher é uma constante.

O cientista social explica que mulher nenhuma procura ser estuprada ou tem culpa por ser estuprada. Quem tem culpa é o sujeito que cometeu o ato do estupro. “Podemos até falar de culpas colaterais por exemplo do tipo de educação, formação e civilidade que esse sujeito foi submetido. Muito provavelmente já teve praticas abusivas e violentas na escola e os pais passaram mão na cabeça e quase todos os abusadores, podem ter sido abusados quando crianças”.

Na análise sociológica, o estupro é uma condição, uma prática do machista, homem abusador, violento, e deve ser denunciado, não só o abuso e a violência, mas a tolerância que a sociedade tem em relação aos abusadores. “Os abusadores devem ser severamente punidos”, explicou.

Luiz explica que em relação ao fato da mulher dar publicidade ao fato nas mídias sociais, ela na verdade, está pedindo socorro, está denunciando e dizendo: eu não quero mais isso, eu não mereço isso, não admito mais isso.

“É uma lástima que tantos homens achem isso normal, achem razoável ou não se incomodam. na verdade, isso não é normal e nem razoável, isso é um ato criminosos e deve ser punido pela sociedade”, ressaltou.

O sociólogo ressalta que a rede social é um meio e essa turma de machistas tem usado as redes sociais para fazer a seleção, dar discurso e publicidade aos pensamentos e aos seus valores distorcidos. Ele explica que o problema não está nas redes, mas nos usuários.

“Eles só serão aquilo que já são. Eles não se tornam machista por conta da rede social. Eles verbalizam e explicitam nas redes sociais o que vivem e são no dia-a-dia”, ressaltou.

E se é verdade que uma parte dos machistas e abusadores conseguem se esconder nas sombras, nas redes sociais não há um lugar para anonimato. Essas pessoas acabam sendo identificadas e muitas vezes expostas. “Um exemplo disso é o que tem feito deputado federal Jean Willys, em relação aos ataques que ele vinha sofrendo. Ele foi sábio e contra atacou dando publicidade aos ataques machistas e homofóbicos, mostrando assim os abusadores”.

Machismo na Rede

Segundo a psicóloga Karina Rafaela Salazar, o tempo em que vivemos é de intensa banalização do mal, de total indiferença aos mais diversos níveis e tipos de violência, inclusive contra mulher. As redes sociais são uma extensão mais declarada da vida real.

“A sociedade brasileira ainda é reconhecida como uma sociedade patriarcal e machista, em que há muita desvalorização e desmoralização da mulher nos mais diversos contextos. Nas redes sociais as pessoas têm maior facilidade de expor suas opiniões marcadamente preconceituosas. Na internet, as pessoas são facilmente influenciadas”, elucidou.

Karina esclarece o que acontece com as mulheres vítimas de violência, seja física ou psicológica, em especial as abusadas sexualmente, “É que há uma criminalização da vítima, em que a mulher é responsabilizada pela própria violência sofrida, questiona-se principalmente o merecimento de tal violência, pois a mulher ainda é reconhecida como objeto sexual, cujos direitos são violados”.

O século XXI e em especial a sociedade brasileira, tem sido profundamente marcada por violências de diversos níveis e natureza, então essas mulheres expostas nas redes sociais assumem o lugar de bode expiatório de uma sociedade doente e fragilizada, mas que não assume e não reconhece tal condição, projetando em alguém vulnerável suas deficiências, pois isso está diretamente relacionado à estrutura, dinâmica e cultura familiar.

“Existe uma cultura da violência, uma vez que o Brasil tem uma das maiores taxas mundiais de homicídios contra a mulher e mais de 50% dessas violências são realizadas por familiares, parceiros ou ex-parceiros das vítimas, segundo Mapa de Violência, Homicídio contra Mulher de 2015”.

De quem é a culpa?

Um mulher tem direito de se vestir como quiser, independente de valores morais. O corpo feminino é um corpo como qualquer outro. Para o psicólogo e sexólogo Isaac Oliveira, a mulher nunca é culpada. A culpada é a sociedade que acaba tendo conceitos errôneos sem saber o que de fato significa, emitindo suas opiniões.

“Isso enquanto sociedade devemos discriminar mesmo. De uma forma a fazer com que essas pessoas tenham em si o pensamento de que não existe impunidade. Elas não podem achar que isso é certo”.

Hoje a sociedade se encontra em uma situação de impunidade. Estamos em um momento onde não ha punições. Tudo isso reflete no sujeito e muitas vezes vem da infância. Por exemplo crianças são tratadas diferentes, conforme o gênero a que pertencem. Se há duas crianças nuas na sala, a mãe diz para menina vestir uma calcinha. Para o menino diz, “olha que pintinho lindo”, isso já é uma agressão.

De acordo com o sexólogo, tudo começa em casa. A criança quando é afagada dessa forma, ela começa a permitir que ele tome consciência de que ele pode tudo. “Quando a mãe faz isso, o menino internaliza que aquele corpo ali é um corpo que pode violar. Situação simples e inconscientes que temos que começar a corrigir. Tudo começa na infância. Só acaba potencializando”.

Como proceder ao sofrer alguma violência de gênero?

A advogada e do escritório “Antony & Chagas”, Yone Chagas explicou que além da agressão física, ameaças, ofensas e xingamento, imposição de sofrimento psicológico, danos morais ou patrimoniais, também são considerados violência. Todos estes itens estão previstos no artigo 50 da Lei Maria da Penha, que incluem violências sofridas no âmbito familiar ou domiciliar.

Abuso sexual

Já no abuso sexual, não é preciso que haja penetração para que seja considerado estupro. A prática de atos libidinosos sob ameaça ou violência também enquadra-se no crime, previsto no artigo 213 do Código Penal Brasileiro. As penas variam de seis a dez anos de prisão, com agravantes em caso de morte, lesões corporais graves ou prática com menores de idade.

Mesmo ciente das definições, quando a agressão acontece, a mulher acaba ficando sem saber como agir e que providências tomar. Por isso ela elucida que a primeira coisa é ir à delegacia mais próxima e registrar um Boletim de Ocorrência. Isso é para que os indícios e marcas da agressão não sumam, assim, haverá mais provas.

Em seguida, o delegado irá instaurar um inquérito policial e encaminhar a vítima para o IML (Instituto Médico Legal), para registrar os vestígios da agressão. Ele também vai oferecer medidas protetivas de emergência.

As medidas imediatas serão tirar o agressor do lar, determinar uma distância mínima entre a vítima e o agressor e encaminhar a mulher para um abrigo, cujo endereço é secreto.

Caso a mulher seja ameaçada, as medidas são as mesmas e após o registro da ocorrência, a Polícia Civil vai investigar o caso e encaminhar para o fórum. Provas e testemunhas auxiliam no inquérito, como mensagens de texto, áudios, familiares ou vizinhos que presenciaram as ameaças.

Na internet

Segundo o site Safernet, que é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, que reúne cientistas da computação, professores, pesquisadores e bacharéis em Direito com a missão de defender e promover os Direitos Humanos na Internet. Para denunciar ofensas e abusos na internet basta seguir os 3 passos abaixo:

Registre o endereço completo da página, copie o endereço de alguma forma e faça a denúncia no site da Safernet (pode ser através do denuncie.org.br ou direto pelo new.safernet.org.br/denuncie). Com os campos do formulário preenchido, o sistema faz um registro do conteúdo daquele site. É isso que vai dar materialidade à denúncia. É importante gravar o nome do usuário do ofensor (e seu nome real, se houver), seu número do celular (se houver) ou algum dado que permita associar o objeto da denúncia à pessoa. Concluído os processos anteriores, caso o crime tenha sido cometido dentro de uma rede social, reporte o conteúdo como abusivo a partir dos recursos da própria rede. Mas é importante cumprir as etapas anteriores, pois nem sempre o site reage à denúncia ou comunica as autoridades brasileiras. O ofendido pode usar os canais Disque 100 e da ouvidoria online do programa Humaniza Redes, da Secretária de Direitos Humanos. Com o protocolo da denúncia em mãos (obtido após a primeira etapa), é possível então registrar um boletim de ocorrência. É recomendável também lavrar uma ata notarial no cartório. Para isso leve o endereço da página (URL) que exibe o conteúdo ilegal a um cartório. Lá, o funcionário irá abrir a página, imprimir o material e relatar o que há nela. Isso é mais uma evidência.

