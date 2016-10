À CPI da Rouanet delegados da PF reforçam omissão do MinC em fraudes

Investigados pela Operação Boca Livre, os desvios de R$ 180 milhões em projetos aprovados na Lei Rouanet foram possíveis devido à omissão do Ministério da Cultura.

Esta é a conclusão de Rodrigo de Campos Costa, delegado regional de combate ao crime organizado, que prestou esclarecimentos sobre as investigações da polícia à CPI da Lei Rouanet na Câmara na tarde desta terça-feira (25). A afirmação corrobora a fala do delegado logo após a deflagração da operação, em 28 de junho.

Ele lembra que parte da investigação corre em sigilo, mas adianta que o grupo Bellini Cultural, principal alvo da Operação Boca Livre, conseguiu atuar de maneira irregular devido a “falhas de fiscalização” do MinC.

“O grupo investigado, se valendo de falhas [na fiscalização], conseguia obter vantagens indevidas”, disse aos deputados. Entre elas, patrocínio de eventos privados com recursos públicos -o que, de acordo com Costa, configura crime de estelionato. “Não temos, neste momento, como dizer se foi dolosa ou culposa, ou meramente administrativa”, acrescenta.

Diante das falas do delegado, a Folha procurou o MinC para comentar as afirmações, mas um interlocutor da pasta disse que, neste momento, não haverá manifestação oficial por parte do ministério. As declarações, segundo ele, serão dadas na quinta-feira (27), quando o ministro Marcelo Calero falará à CPI. Ele comenta, contudo, que as declarações da PF evidenciam que as falhas decorrem de um problema de gestão e não da lei em si. Ele diz ainda que o MinC tem a convicção de que, se o mecanismo de fiscalização e controle for utilizado conforme previsto na legislação, as fraudes podem ser evitadas ou minimizadas.

Segundo a investigação da PF, o grupo Bellini fraudava a lei Rouanet desde 2001. Ele propunha projetos culturais junto ao MinC e, com a autorização para captar recursos, procurava a iniciativa privada. As fraudes, então, ocorriam de diversas maneiras, como a inexecução de projetos, superfaturamento, apresentação de notas fiscais relativas a serviços/produtos fictícios, projetos simulados e duplicados, além da promoção de contrapartidas ilícitas às incentivadoras.

A investigação constatou que eventos corporativos, shows com artistas famosos em festas privadas para grandes empresas, e livros institucionais foram custeados com recursos públicos. O grupo teria chegado a produzir, por exemplo, livros com duas capas diferentes (uma para o patrocinador e outra para a prestação de contas), entre outros desvios.

Boa parte dos projetos que receberam autorização do MinC para captar recursos tinha valor muito aquém do que o efetivamente prestado em notas fiscais. Já as empresas patrocinadoras ganhavam duplamente: com a dedução fiscal e com eventuais contrapartidas oferecidas pelo grupo Bellini.

A delegada Melissa Maximino Pastor, responsável pelas investigações da Operação Boca Livre, afirmou à CPI que “eles tiveram aprovação de cerca de 360 projetos; em uns 50% houve captação”. Para ela, “a continuidade delitiva só ocorreu porque não havia fiscalização”, umas vez que o grupo Bellini começou a receber notificações sobre parte das irregularidades dos projetos apenas em 2012.

“O que me chamou a atenção [no caso] foi que grandes empresas foram beneficiárias dessas fraudes”, disse Pastor. Ela comenta que setores de marketing de companhias de renome utilizaram a Lei Rouanet “como se fossem recursos próprios”.

“Em vez de primarem pela democratização da cultura, [as empresas patrocinadores supostamente beneficiadas com as fraudes] promoviam eventos institucionais, voltados para clientes e funcionários”, diz. “Para mim, essa foi a maior deturpação da finalidade da lei: verificar que grandes empresas concordaram com desvios públicos”.

Questionado sobre a possível participação de servidor do MinC nos desvios, Costa afirmou que não há elementos que indiquem a atuação de funcionários da pasta até este momento.

Lembranças a Ustra

Ao fim da sessão, foi questionado a ausência do exame de mérito de projetos aprovados na Lei Rouanet. De acordo com a legislação, o ministério não deve avaliar projetos a partir de critérios subjetivos, como a qualidade artística.

No debate, o deputado Eduardo Bolsonaro (PSC-SP) sugeriu que, uma vez que não há exame de mérito por parte do MinC, ele possa fazer uma cinebiografia do coronel Brilhante Ustra, ex-chefe do Destacamento de Operações de Informações do Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-Codi), considerado responsável pela tortura de presos políticos a ditadura militar.

“Eu fiquei imaginando aqui: eu acho que vou me juntar com colegas que fazem cinema e fazer, com apoio da Lei Rouanet, uma biografia do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra”, disse.

Deputado Jorge Solla (PT-BA) respondeu a isso concordando que precisa estabelecer parâmetros de mérito: “Da forma atual, o MinC pode até aprovar biografia de torturador”.

