A caminho de casa, no Nova Cidade, adolescente é alvejado a tiros e morre em SPA

O adolescente Douglas William Josias Ribeiro da Paz, 17, morreu na noite desta segunda-feira (26), no Serviço de Pronto Atendimento da Galileia (SPA), após ser atingido com 10 tiros, na avenida Nepal, bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus.

De acordo com informações da Policia Civil, o crime ocorreu por volta das 19h30. O adolescente estava na companhia de um amigo quando foi abordado por dois homens em um carro de cor branca, modelo e placa não identificados.

Ainda conforme a polícia, os suspeitos baixaram o vidro do veículo e efetuaram os disparos na direção do rapaz. No momento do crime, a vítima havia saído de uma partida de futebol e estava a caminho de sua casa.

O adolescente foi socorrido por um morador do bairro, que o levou para o SPA do Galileia, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu por volta das 23h.

Conforme o relato de familiares, o jovem era usuário de drogas, mas não estava devendo para traficantes. Eles informaram que desconhecem a motivação do crime.

Segundo o Instituto Médico Legal (IML), que fez a remoção do corpo, os tiros atingiram o rapaz nas pernas, abdômen e cabeça.

O crime será investigado Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Por equipe EM TEMPO Online