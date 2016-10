A beleza de Manaus vista pelos olhos dos leitores

De ângulos diferentes, as belezas naturais da cidade de Manaus foram registradas por meio de fotografias enviadas pelos leitores do Em Tempo. Os cliques, feitos especialmente para o concurso “Manaus – a Bela da Foto”, retratou a capital amazonense sob o ponto de vista de quem melhor conhece a cidade: você. A iniciativa foi uma homenagem do Em Tempo em comemoração aos 347 anos de Manaus, no dia 24 de outubro. A campanha lançada no mês de setembro recebeu fotos feitas por máquinas fotográficas e celulares, todos dando destaque para a protagonista da campanha, Manaus. No total, 700 fotos foram enviadas pelos leitores.

As três melhores fotografias foram eleitas por uma comissão formada por profissionais dos jornais Em Tempo e Agora, pertencentes ao Grupo Raman Neves de Comunicação (GRN).

O primeiro colocado na promoção foi a foto que retrata um dos principais cartões postais de Manaus, o Teatro Amazonas, espelhado na água da chuva. A fotografia foi feita pelo professor de química Alexandre Pizano, 36, no mês de setembro. Feita por uma câmera semiprofissional, ele mostra também parte do largo São Sebastião e visitantes, no registro.

“Essa é a primeira vez que ganhei um concurso de fotografia, mas já a tenho como hobby há quatro anos. Gostei muito da campanha, pois ajuda a descobrir novos talentos na cidade, além de incentivar a fotografia na capital”, contou.

O registro da ponte Rio Negro sob o sol ensolarado de Manaus conquistou o 2° lugar da promoção. O click foi feito pelo leitor Sérgio Corrêa, 49, no mês de março. Fotógrafo amador, ele fez o registro com uma câmera semiprofissional, após vir de uma viagem com o grupo Fotógrafos da Madrugada. “ Nós reunimos algumas vezes, às 4h, mas neste dia já era umas 10h. Eu registro de tudo um pouco, cotidiano, fauna e flora amazônica”, diz Corrêa.

Já o terceiro lugar da promoção foi para o administrador de empresas Daniel Couto, 35, que clicou parte da praia da Ponta Negra com a ponte Rio Negro iluminada ao fundo. A foto foi feita em uma máquina fotográfica não profissional, no momento de descontração. “Meu hobby há quatros é fotografar, mas não sou profissional. Eu gosto muito de registrar paisagens. Neste dia, fui especialmente para fazer esse registro, pois quando o rio está seco as pedras ficam bem visíveis”, conta Couto.

Os três primeiros colocados serão premiados com uma câmera fotográfica profissional e hospedagem em hotel de selva (1º lugar); hospedagem em hotel de selva (2º e 3º lugares).

Redes Sociais

O álbum da campanha “Manaus – A Bela da Foto”, disponível no facebook do Em Tempo, atingiu mais de 800 curtidas. A equipe elegeu as fotos mais curtidas e compartilhadas na rede social.