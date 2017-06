A banda ‘All That Jazz’ celebra 11 anos ao som de Beatles neste sábado, confira o vídeo

>center <center

“Não existe vida sem Jazz”, é assim que Humberto Amorim começa o bate-papo do Cultura EM TEMPO dessa sexta-feira (16). A banda musical ‘All That Jazz’ celebra, neste sábado (17), em grande estilo, os 11 anos de apresentações inesquecíveis no palco do imponente Teatro Amazonas e em tantos outros da capital amazonense, do Brasil e do mundo a fora.

O frontman Humberto Amorim aceitou o convite e veio à redação do EM TEMPO falar sobre o show especial deste sábado e contar ainda um pouco a respeito da carreira como músico. Ele revelou que, por muito tempo, as pessoas o acompanharam no jornalismo, principalmente quando ele foi âncora de um jornal matutino tradicional de Manaus, e por ele ter sido, por mais de 20 anos, radialista. Entretanto, atualmente, o público já o reconhece como artista da música.

“O mais interessante é que as pessoas hoje já me reconhecem como músico e isso é realmente motivador. O artista não vive sem a plateia e os aplausos das pessoas que vão aos shows são os termômetros dessa troca emocionante de cultura”.

A passagem, em 2017, dos 50 anos da edição histórica do antológico disco “Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band”, dos The Beatles, foi escolhida para servir de pano de fundo para marcar a celebração do aniversário de criação da única e mais autêntica formação jazzística em Manaus.

“Eu vivi os anos 60 e sei como foi a beatlemania. Adorava o iê-iê-iê. O fab four formou muitas bandas por aí e até hoje influencia a todos. No nosso show, vamos mostrar um pouco das grandes canções deles em jazz, porém, sem mexer na essência do Beatles, que são únicos”.

Ao ser questionado por onde passou e qual foi o o lugar mais marcante em que tocou, ele conta uma história que viveu com Plácido Domingo. “Questionei após longa conversa com Plácido sobre qual lugar ele mais gostou de se apresentar, ele imediatamente respondeu que adoraria se apresentar no Teatro Amazonas. Saber disso foi engrandecedor, pois após um show que fiz no Teatro Amazonas, eu percebi que a partir desse momento é que me oficializei como músico de verdade”, conta emocionado.

Florianópolis e Porto Velho foram algumas das cidades em que, diante de belas plateias formadas por pessoas que se identificam com a cultura da boa música jazz, a banda se apresentou com interpretações das canções que compõem o Great American Songbook, portadoras do inconfundível swing do jazz.

A banda foi originalmente formada pelo vocalista Humberto Amorim, pianista Robson Silva, contrabaixista Roger Vargas e o baterista Leonardo Pimentel. Atualmente a ATJ, em processo de evolução, conta com o talento de dois excelentes músicos novatos; o guitarrista Marcelo Figueiredo e o baterista Anderson Cerdeira.

O show ” The Beatles in Jazz” que será realizado no sábado, na sede do Conservatório de Música do Amazonas, no Conjunto Morada do Sol, foi todo montado em cima das canções compostas e eternizadas pelos ” The Fab Four”. A participação dos interessados será assegurada através da venda de lugares em mesas.

Sobre Humberto Amorim

O radialista e vocalista brasileiro de jazz, Humberto Amorim, nasceu no dia 26 de maio de 1951, em Porto Velho, Rondônia. O pai dele, o empresário Humberto Amorim, da qual herdou o nome, foi quem despertou a sua musicalidade através das gravações em discos de acetatos, 58 rotações e “long playing” dos grandes cantores e cantoras da inesquecível “Era de Ouro” do rádio brasileiro.

Mudou-se com a família para Manaus em outubro de 1962 e completou seus estudos no primário e no colegial no Colégio Dom Bosco. Aos 16 anos, em dezembro de 1969 (mesmo ano do Woodstock Festival) foi para os Estados Unidos estudar e morar na cidade de Tarrytown, em Westchester County, Upstate New York.

Vizinha a cidade de Tarrytown se encontra a cidade de Irvington-on-the-Hudson, foi lá que travou amizade no High School, com David Getz, filho do famoso saxofonista de jazz Stan Getz. Convidado por David a conhecer seu pai, que na época desfrutava da fama e dos lucros a ele proporcionados pelo sucesso obtido com a divulgação da nova musica brasileira, a bossa nova.

Na casa de Stan, em Shadowbrook Lane, durante os ensaios, Humberto conheceu o baterista Tony Williams, João Gilberto, Astrud Gilberto, Airto Moreira, Flora Purim, Sivuca, Chick Corea, Victor Young, Dizzy Gillespie, Freddie Hubbard, Keely Smith, Sheila Jordan, entre outros. Na época, ele não sabia, exatamente, quem eram aqueles músicos e a importância de cada um no cenário musical. Isso só veio a acontecer anos depois.

De volta ao Brasil foi viver no Rio de Janeiro onde começou a militar, devido a fluência no inglês, no turismo carioca pela empresa americana Brazil Safaris & Tours. Cantou em inglês, pela primeira vez, no karaokê da boite do Hotel Sheraton, inaugurado em meados do ano de 1976 e gostou. Em 1977, retornou definitivamente para Manaus onde assumiu a gerência de operações da empresa Luciatour Turismo, a convite do empresário Dahilton Pontes Cabral.

Com a fundação em 1985, pelo casal Socorro e Francisco de Assis Mourão do clube noturno “Clave de Sol” em plena Avenida Djalma Batista, passou a cantar nas sextas feiras, por volta da meia-noite, os clássicos do Great American Book, tendo Assis Mourão ao piano e Carlos Malta na bateria. Infelizmente, depois de muitas idas e vindas, o “Clave de Sol” acabou fechando as portas em 2000, definitivamente.

Humberto, sem ter onde cantar em Manaus, passou a dar as suas “canjas” nos bares e clubes que visitava quando viajava pelo Brasil e o exterior. Um dos momentos memoráveis dessas viagens aconteceu em um pequeno clube na montanha, com vista para o Monte Branco, na Suíça, onde ele cantou os clássicos do jazz.

No dia 7 de abril de 1995, dia do aniversário de nascimento de Billie Holiday, Humberto colocou no ar em Manaus, através de uma rádio, o programa “Momentos de Jazz” com o propósito de promover o estilo musical no Estado do Amazonas. Com muito sucesso, o programa completou no último mês de abril, 15 anos de transmissão ininterrupta, sempre aos domingos ao meio dia.

Hoje, Manaus é considerada, principalmente por Humberto Amorim e muitos apreciadores do estilo jazz, como a “Capital Brasileira do Jazz”. Após o evento do programa radiofônico de jazz, o governo do Estado criou o Festival de Jazz ( 2005) e a banda Amazonas Band. Humberto não parou por aí. Em 2006, ele iniciou este blog “Jazz is Timeless”, que até o presente momento, foi lido por mais de 27.000 leitores em 5.950 cidades de 119 países.

Mas, o grande feito, pelo qual Humberto tem o maior orgulho, foi a criação da banda “All That Jazz”‘ no dia 17 de junho de 2006. A formação inicial da banda teve os seguintes componentes: Humberto Amorim – vocal , Robson Silva – Piano, Roger Vargas – baixo-acústico e Leonardo Pimentel – bateria. A formação atual tem Cezar Serafim ao piano em substituição de Robson Silva e Junior Leal no saxofone.

