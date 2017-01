‘A Assembleia foi a casa de todos nesses 4 anos de mandato’

Na próxima quarta-feira, o deputado estadual Josué Neto (PSD) encerra os 4 anos em que esteve no comando da Assembleia Legislativa do Estado (Aleam). Nesse período, em que conviveu com a bonança e depois com a crise financeira que assolou o Legislativo, ele afirma que conseguiu contornar esses altos e baixos e que deixa a função com o sentimento de dever cumprido.

EM TEMPO – Qual o balanço que o senhor faz desses 4 anos de mandato na presidência da Assembleia Legislativa?

JN – Priorizamos para que a Assembleia fosse uma casa de todos, onde diversos assuntos e diversos problemas da sociedade foram tratados. Temos alguns exemplos clássicos, por exemplo, ainda na gestão do governador Omar Aziz (PSD), onde falamos na casa, da necessidade de defensores públicos nos municípios e de delegados da Polícia Civil. Isso foi debatido por diversos meses e então o Executivo realizou os concursos. E hoje, graças a Deus, todos os municípios do Amazonas tem um delegado e um defensor público, e só tivemos esse resultado pelas discussões na casa.

EM TEMPO – Qual a principal dificuldade enfrentada neste período?

JN – Entre os anos de 2013 e 2014 não tínhamos problemas de ordem financeira. Em 2013 o Estado arrecadava bastante. Em 2014 mais ainda, por conta do evento da Copa do Mundo, onde o Polo Industrial de Manaus (PIM) arrecadou bastante com a produção de TVs. Em seguida vieram as eleições gerais, onde já se imaginava, independente de quem viesse ser o presidente, que o Brasil iria entrar numa recessão econômica. Assim, 2015 e 2016 nós tivemos grandes dificuldades na casa, a arrecadação do Estado baixou muito. Além disso, a Assembleia abriu mão do seu orçamento para o Poder Judiciário e também o modelo de repasse do Estado mudou, que antes vinha através do duodécimo e passou a ser efetivado a partir da corrente tributaria líquida, diminuindo bastante. Com isso, até hoje o Legislativo tem dificuldade de fechar mês a mês.

EM TEMPO – Quais as medidas estabelecidas para tentar contornar ou minimizar essa situação de queda na arrecadação?

JN – A Assembleia Legislativa foi a primeira instituição do Amazonas a falar em dificuldades financeiras. E a partir de fevereiro de 2015, fizemos o primeiro pacote de cortes de gastos. Em agosto de 2015, fizemos o segundo pacote de cortes, em março de 2016 tivemos o terceiro pacote de gastos.

EM TEMPO – E como o senhor avalia sua gestão?

JN – Hoje o presidente da Assembleia é o ex-presidente da casa. Eu passei 4 anos com o deputado Berlamino Lins (Pros), sendo presidente; 2 anos com o deputado Ricardo Nicolau (PSD) sendo presidente, e agora, nos últimos 4 anos fui presidente. Em cada momento a Assembleia tinha uma dificuldade. O Belarmino Lins ficou para história como o presidente que construiu esse prédio principal da casa; o deputado Nicolau conseguiu ampliar e construir o edifício-garagem, e nós resolvemos, nos dois primeiros anos quando tínhamos os recursos necessários, trabalhar a valorização dos nossos funcionários e, depois de mais de 10 anos, concedemos 8% de aumento real de salário para os servidores efetivos e ainda aplicamos na casa o que chamamos de remuneração por titulação, ou seja, quanto mais qualificados a pessoa é, melhor será o seu salário com aumento de 10%, 15% e 20% para quem tem mestrado e doutorado.

EM TEMPO – O que foi motivo de grande preocupação durante sua gestão?

JN – A responsabilidade com os recursos públicos foi algo que nos preocupa muito, fizemos tudo que poderia ter sido feito em respeito às leis, em respeito às demais instituições.

EM TEMPO – Qual foi a situação que o senhor acredita que tenha sido o ponto crítico de sua administração?

JN – Cortar na carne é algo que é crítico. Quando você decide cortar gastos, o primeiro passo que você deve dar é seu próprio exemplo, não adianta eu diminuir salário de servidor se eu não do exemplo. Então, nós diminuímos cerca de 35% o valor de todos os contratos, cortamos as diárias de deputados e dos servidores para aquelas viagens para dentro do Estado. Foi suspenso o fretamento de aeronaves, todo o trabalho de comunicação visual diminuiu, cortamos os serviços de bufê, reduzimos a jornada de trabalho para poupar recursos, sem reduzir a eficácia, e ao longo de 2015 conseguimos uma economia de R$ 9 milhões e essa contenção de despesas aconteceu até este ano de 2016. A Assembleia Legislativa até os últimos meses de 2014 funcionava com um repasse de duodécimo em torno de R$ 20 milhões. Esse número médio, a partir de 2015, passou para R$ 17 milhões. Por isso tivemos que reajustar para que a casa pudesse funcionar sem perder a sua qualidade de trabalho. Além de tudo isso, ainda diminuímos nossa verba indenizatória, que não sofria aumento desde fevereiro de 2011 e em 2015, não só aumentou como diminuiu.

EM TEMPO – E como foi o retorno dos deputados às suas decisões para atravessar a crise?

JN – A manifestação de insatisfação sempre existiu e sempre vai existir e o normal é que ela aconteça, mas nós tivemos essa preocupação de explicar. Eu tive a compreensão da grande maioria dos colegas, e isso realmente eu agradeço a eles, até porque nós tivemos em dois momentos. Num primeiro momento, a casa tinha recurso para todos os colegas executarem um bom mandato e, num segundo, um cenário totalmente adverso. Então, percebeu-se que o gestor era o mesmo e que as mudanças vieram por conta de um cenário desfavorável da economia brasileira.

EM TEMPO – Qual é o legado que o senhor deixa de sua gestão?

JN – Eu acredito que o jogo franco, com que nós tratamos todas as nossas dificuldades e a minha preocupação em poder explicar, em poder passar a verdade, uma vez que a verdade é maior que tudo.

EM TEMPO – O que o senhor queria muito realizar na Assembleia, mas por conta da crise não conseguiu?

JN – Acredito que os investimentos em forma geral. Não conseguimos investir em tecnologia, por exemplo, principalmente na compra de equipamentos, já que na parte de software, conseguimos alcançar bastante.

EM TEMPO – O senhor continua nessa nova gestão como integrante da mesa diretora. Como pretende contribuir com essa nova administração?

JN – Olha, eu vou poder contribuir conforme haja solicitação do presidente, dentro do que cabe as funções do terceiro presidente. Eu já ocupei esse cargo no passado (essa é a segunda vez que ocupo o cargo) e vou ficar à disposição do presidente David Almeida, podendo ajudar e apoiar na casa.

EM TEMPO – E quais são seus planos para seu

futuro político?

JN – Em 2018, eu pretendo ser candidato à reeleição. Eu pertenço a um grupo político na qual eu sempre busco ouvir, pedir sugestões, então, estamos nesse caminho, onde possivelmente eu serei candidato à reeleição. Também sempre ouço conselhos do meu pai, de um tio que trabalha comigo, do próprio governador José Melo e do senador Omar Aziz.

EM TEMPO – Além desses nomes, qual a pessoa que foi importante para as conquistas de hoje em dia?

JN – Para representar todos os nomes, eu tenho um tio chamado Murilo Holanda, 63, e ele uma pessoa que é extremamente experiente, que trabalha em política desde os 15 anos de idade, ou seja, 48 anos de experiência, ele foi a pessoa que me ajudou desde o início. Mas, tem muitas pessoas que poderia citar.

