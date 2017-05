A árdua escalada rumo ao título do Barezão 2017

A primeira fase do Campeonato Amazonense acabou e os confrontos das semifinais estão definidos: Nacional encara o Princesa, e o Fast mede forças contra o Manaus. Em uma competição marcada pela igualdade, a pergunta que surge é: quem é o favorito ao título? A fim de responder a esse questionamento, o PÓDIO fez um raio-X das equipes e mostra os pontos fortes e fracos de cada agremiação, e os jogadores que podem fazer a diferença dentro de campo. Vale lembrar que Fast e Princesa têm compromissos pela Série D do Campeonato Brasileiro no intervalo entre os jogos do Estadual.

Nacional

Líder da primeira fase com 26 pontos, o Naça tem o melhor ataque da competição, mas em compensação a defesa mais vazada. Foram 29 gols marcados e 19 sofridos em 14 partidas. O destaque do Leão da Vila Municipal fica por conta do meia Paulo Roberto. O armador assumiu o papel de líder da equipe após a contusão de Alan Bahia e caiu nas graças da torcida e do técnico Arthur Bernardes.

“Fico feliz pela boa primeira fase que fiz pelo time. É o resultado de muito trabalho. Temos treinado arduamente para melhorar as finalizações e garantir vitórias para o Nacional, principalmente quando as partidas estão bastantes apertadas. Fico feliz pelo carinho da torcida”, disse Paulo.

Fast Clube

Fast e Manaus FC são os semifinalistas que mudaram de treinador durante a primeira fase. Com solução caseira, os fastianos deixaram de ser comandados por João Carlos Cavalo, que deu lugar ao vice de futebol Donmarques Mendonça. A cúpula do Gavião do Norte colocou Igor Cearense como auxiliar e contratou Aderbal Lana.

Após quebrar um jejum de 45 anos sem título, o Rolo Compressor não vai querer deixar o bicampeonato escapar. O Tricolor tem a defesa menos vazada da competição, com apenas 12 gols sofridos. Apesar do artilheiro do time ser o meia Raílson, com cinco gols, o alicerce do esqueleto tático está no sistema defensivo. Thiago Brandão surge como destaque, já que ele costuma ir ao ataque balançar as redes.

“O time chegou aqui com mérito de todos. Agora, é manter o foco no mata-mata. Vamos buscar a classificação para a final e quem vier por lá será bem-vindo. É melhor não escolher adversários”, disse Brandão.

Manaus FC

O caçula Manaus FC é o único estreante em uma semifinal de Barezão. Fundado há 4 anos, o Tricolor ganhou adeptos e está próximo do sonho de chegar a uma final. O artilheiro do time é Netinho e Hamilton, com quatro gols, mas quem pode comer a bola no mata-mata é o atacante Wanderley. Dispensado pelo Fast no início da temporada, “Wandeco” é daqueles atletas que não perdem a oportunidade de se vingar marcando gols.

“Tem um gosto a mais com certeza. Isso faz parte do futebol. Mas, a cota de sacrifício físico será a mesma contra qualquer equipe. É, uma questão mais emocional”, disse o Wanderley.

Princesa

Única equipe interiorana viva na disputa, o Princesa do Solimões perdeu apenas um jogo no Gilbertão. Porém, a maré contrária para o Tubarão será jogar o jogo de ida da semifinal contra o Nacional pela tarde da quarta-feira (24), assim impossibilitando uma presença maior de sua torcida. Porém, o técnico Alberone deposita sua confiança nos meias Wander e Weverton. Mas, quem sabe a bola da vez não fica para Branco, desprestigiado no Naça e contratado para suprir o até então lesionado Marinelson.

“Sem dúvida, todos sabem que o Princesa cresceu muito no cenário local nos últimos anos. Ninguém aqui vai querer que o time fique de fora de uma decisão após quatro anos. Porém, estamos cientes das dificuldades e do equilíbrio, é outro campeonato que começa agora”, disse Branco.

João Paulo Oliveira

EM TEMPO