9 pessoas são presas por tráfico de drogas e roubos no interior do AM

Durante Operação realizada nesta quarta-feira (21), policiais da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) prenderam nove homens suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas e participação em roubos e furtos na comunidade do Purupuru, no município do Careiro (distante 88 km da capital).

As prisões foram feitas pela equipe da Secretaria Executiva-Adjunta de Operações Integradas (Seaop) da SSP-AM, após denúncias da população daquela localidade.

Os policiais debateram sobre segurança com a população

De acordo com o secretário executivo adjunto de Operações Integradas, Orlando Amaral, a Operação tem objetivo de inibir crimes em comun

idade do interior do Estado. “Esse trabalho é preventivo e também repressivo, onde nós temos a oportunidade de conversar com a população e tirar de circulação pessoas que incomodam a segurança da comunidade”, disse.

Durante a operação, a equipe da SSP-AM também se reuniu com a população, que relatou demandas em relação à Segurança Pública e apresentou solicitações à Secretaria de Segurança.

As nove pessoas presas foram entregues à Polícia local para procedimentos cabíveis.

Com informações da assessoria