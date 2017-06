9 cursos para estudar online e alavancar carreira

A educação distância é sempre uma solução prática para aumentar a gama de conhecimentos. Após pesquisar alguns dos maiores portais na área, a Fundação Estudar, de Jorge Paulo Lemann, separou 9 cursos online e gratuito capazes de alavancar a carreira atualmente:

Autoconhecimento Na Prática Online – Fundação Estudar

Focando em estudantes e profissionais interessados em autoconhecimento, a Fundação Estudar oferece um curso online que auxilia o participante a olhar para sua trajetória e extrair aprendizados com base nas suas escolhas. O Autoconhecimento Na Prática Online ajuda o usuário a entender melhor o que sua própria história diz, facilitando a tomada de decisão sobre carreira daqui para frente. O programa é ideal, por exemplo, para quem trabalha o dia todo e não tem tempo para refletir a respeito dos aprendizados do dia a dia. O investimento para o curso Autoconhecimento Na Prática Online é de R$199, mas será oferecido gratuitamente para todos que se inscreverem com o código ESTUDAR2017. Inscrições até 11 de junho.

Marketing Analítico – Insper

Direcionado a profissionais, estudantes e interessados da área de Marketing que desejam conhecer os fundamentos básicos de Marketing Analítico e sua aplicação prática, o curso de Introdução ao Marketing Analítico é online, gratuito e tem como objetivo apresentar algumas técnicas de forma concisa e prática, de modo que o participante possa avaliar e recomendar decisões e ações em Marketing baseadas em análise de dados

Aprendendo a aprender – Coursera e Universidade da Califórnia

O curso desenvolvido pela Universidade da Califórnia, dá acesso fácil a técnicas de aprendizagem de valor inestimável, usadas por especialistas em Arte, Música, Literatura, Matemática, Ciência, e muitas outras disciplinas. É possível aprender sobre a forma como o cérebro usa dois modos de aprendizagem muito diferentes e como ele encapsula (em “pedaços”) informações. Outro tema do curso é sobre ilusões de aprendizagem, técnicas de memória, lidar com a procrastinação, e as melhores práticas apresentadas pela investigação a ser mais eficaz em o ajudar a dominar assuntos difíceis.

Criação de Startups: Como desenvolver negócios inovadores – Coursera e USP

Desenvolvido pela Universidade de São Paulo, esse curso ensina a desenvolver um negócio de base tecnológica contando com a experiência das maiores startups do como 99, Ifood, Taqtile, kekanto, e muito mais. Neste curso é possível entender como validar uma ideia, interagir com o usuário, explorar o mercado, desenvolver uma operação, captar investimentos e escalar o negócio dentro do contexto brasileiro.

Recursos Humanos – FGV

O curso de Recursos Humanos trata dos programas de treinamento e desenvolvimento de pessoal e tem como objetivo analisar esses programas, tratando de questões relativas à liderança e à avaliação de resultados. Quem ministra o curso é Sylvia Constant Vergara, doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Administração pela Fundação Getulio Vargas, administradora de empresas e pedagoga pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com estágio na Beckman High School – New York. Professora titular da Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas, da Fundação Getulio Vargas, é também pesquisadora, palestrante e consultora de organizações privadas e públicas.

Liderança, gestão de pessoas e do conhecimento para inovação – Veduca

Saber trabalhar com um time, dividir tarefas e trabalhar com pessoas com competências diferentes é uma vantagem competitiva na gestão de um projeto inovador. O objetivo desse curso é desenvolver a liderança a liderança, a fim de usar os conhecimentos e habilidades para alcançar suas metas em equipe.

Gestão da Inovação – Veduca

A capacidade de inovar é a chave para o sucesso das empresas. Neste curso, serão discutidas abordagens para gerenciar e organizar processos de inovação. Serão definidos e diferenciados processos e conceitos para inovação incremental, inovação radical e gestão de incertezas.

O Empreendedorismo e as Competências do Empreendedor – Coursera e Unicamp

No curso desenvolvido pela Universidade de Campinas os participantes terão a oportunidade de compreender quais são as habilidades e competências que o empreendedor deve criar e desenvolver para empreender um novo empreendimento. Empreendedores convidados participarão das aulas, contando e discutindo suas experiências empreendedoras, articuladas aos conceitos e práticas do curso.

Negociações de sucesso: estratégias e habilidades essenciais – Coursera e Universidade de Michigan

A negociação é a chave para o sucesso nos negócios. Nenhuma empresa consegue sobreviver sem contratos lucrativos. Dentro de uma empresa, as habilidades de negociação podem levar a avanços na carreira. Este curso fornece uma introdução prática e holística às estratégias e habilidades que podem levar a negociações de sucesso na vida pessoal e nas transações de negócios. O curso cobre os quatro principais estágios da negociação: (1) planejamento, (2) negociação, (3) criação do contrato e (4) execução do contrato.