800 kg de drogas são apreendidos em porão de barco no Porto de Beruri 

Quatro pessoas foram presas – Fotos: Divulgação

Cerca de 800 quilos de drogas, entre pasta base de cocaína e maconha do tipo skunk, foram apreendidos, nesta segunda-feira (10), no porão de uma embarcação no Porto de Beruri (distante 173 km de Manaus). Na embarcação havia criminosos disfarçados de pescadores, que faziam a segurança das substâncias armados com um fuzil e quatro escopetas.

As substâncias estavam sendo guardadas por criminosos disfarçados de percadores

Segundo a polícia, com a apreensão de hoje, somam-se mais de sete toneladas de drogas apreendidas no Estado em 2017, quantidade superior ao mesmo período de 2016. A ação policial, que resultou na apreensão, foi coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio da Secretaria Executiva-Adjunta de Inteligência (Seai), com apoio do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc) e Grupo Especial de Resgate e Assalto (Fera) da Policia Civil do Amazonas. Quatro pessoas foram presas.

De acordo com a secretária executiva de Inteligência, Tamera Assad, a droga pertencia a uma facção criminosa do Amazonas. “Nossa investigação mostrou que a droga era oriunda de Tabatinga e tinha como destino Manaus, onde também iria para as cidades do Nordeste”, afirmou.

O secretário da SSP-AM, Sérgio Fontes, disse que as apreensões de drogas fazem parte das estratégias de combate ao crime organizado no Amazonas. “Essas apreensões significam que o Estado está conseguindo descapitalizar o crime organizado, que utiliza o dinheiro do narcotráfico para fomentar outros crimes. Parabenizamos os nossos policiais pela grande ação”, disse Fontes.

Mais detalhes sobre o caso serão divulgados à imprensa nesta terça-feira (11), às 10:30, na Delegacia Geral, bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste da capital.

