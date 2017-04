80 mil veículos devem deixar Manaus durante o feriado da Páscoa

Aproximadamente 80 mil veículos devem deixar a capital amazonense até o domingo de Páscoa. De acordo com a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Amazonas (Arsam), 20 mil pessoas devem utilizar o transporte rodoviário intermunicipal, além de ônibus, micro-ônibus e vans particulares em direção aos municípios do Amazonas. As principais rotas devem ser as cidades situadas na Região Metropolitana, como Itacoatiara, Presidente Figueiredo, Manacapuru e Iranduba.

Nesta quinta-feira (13), assim como no dia anterior, o movimento nas principais saídas de Manaus era abaixo do esperado para o período.

“Geralmente nessa época, o movimento de carros e ônibus saindo da cidade é maior. Mas, acredito que a maioria das pessoas tenha deixado para viajar já nesta sexta-feira, que é feriado santo”, disse um policial militar do Batalhão de Trânsito, que trabalha na Ponte Phelippe Daou.

A assessoria da Arsam confirmou que as saídas da cidade, principalmente na barreira das rodovias AM-010 e BR-174, registraram um movimento fraco nesses últimos dias, mas deve aumentar no fim de semana.

“Muitas pessoas ainda têm compromissos ou estão trabalhando, mas nesta sexta-feira o movimento deve ser intenso”, relatou um dos fiscais do órgão.

Rodoviária

Pelo menos 900 pessoas já saíram da capital pela rodoviária de Manaus Engenheiro Huascar Angelim, entre os horários de 6h e 12h, nesta quinta-feira (13). O principal objetivo é aproveitar o feriado de Semana Santa em outros municípios.

Os principais destinos nessa manhã foram Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus) e Itacoatiara (a 176 quilômetros da capital).

Bruna Souza

EM TEMPO