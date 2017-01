Mil torcedores do Compensão passam por revista antes de jogo na Arena

Oito ônibus particulares, transportando cerca de mil torcedores do time de futebol amazonense “Jamaica Compensão” para um jogo na Arena da Amazônia, foram apreendidos na tarde deste sábado (28), por volta das 16h, na avenida Coronel Teixeira, bairro Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus.

Segundo a polícia, além de documentação irregular, os motoristas não possuíam Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e os veículos excederam o limite de transporte de passageiros permitido por Lei. “Superlotação, com mais de 100 pessoas em cada ônibus. Tinha gente com partes do corpo para fora dos veículos”, informou o PM aspirante R. Oliveira, da Rocam.

Ainda segundo Oliveira, durante revista nos ônibus os policiais apreenderam diversas armas brancas. “Facas e terçados foram localizados no interior do ônibus, mas ninguém foi presos”, explicou o PM, justificando que os passageiros abandonavam as armas no momento em que desciam dos veículos e esse tipo de ação dificulta que a polícia identifique pessoas armadas.

A fiscalização foi realizada por agentes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM) e contou com apoio de cinco equipes da Rocam. Todos os veículos foram aprendidos pelo órgão de trânsito e ficarão retidos no parqueamento enquanto aguardam regularização de documentação.

Todos os torcedores, após passarem por revista pessoal, foram liberados.

Isac Sharlon

EM TEMPO