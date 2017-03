79 ruas da Colônia Terra Nova recebem obras de asfaltamento e limpeza

Depois de encerrar uma grande ação de infraestrutura e limpeza pública na comunidade Raio de Sol, o prefeito em exercício Marcos Rotta acompanhou os trabalhos de melhorias viárias em outra área da Zona Norte da capital. Vias do Colônia Terra Nova recebem ações de asfaltamento e desobstrução de caixas coletoras. Os serviços terão continuidade até que todas as 79 ruas do local sejam contempladas.

“Sozinho tudo se torna mais difícil, mas quando reunimos a força de várias secretarias em um só local os problemas se tornam mais fáceis de serem resolvidos”, destacou Rotta. “O prefeito Arthur Virgílio Neto sempre exerceu sua liderança próximo das pessoas e é assim que temos feito durante sua ausência, para que Manaus continue avançando”, completou.

“Estamos dando atenção sistemática aos bairros da cidade, integrando nossas ações de infraestrutura aos serviços de limpeza, iluminação e outros atividades voltadas para dar maior qualidade de vida à população”, destacou Antônio Peixoto, subsecretário de Serviços Básicos da Seminf.

Abastecimento

A principal demanda da comunidade Terra Nova 3 foi pela normalização do abastecimento de água. Segundo os moradores, há aproximadamente um mês o fornecimento foi bastante prejudicado. “Houve uma mudança na distribuição do reservatório que piorou muito o nosso fornecimento. Procuramos a empresa e não tivemos o nosso pleito resolvido”, explicou o vigilante Pedro de Araújo Freitas.

Imediatamente o prefeito em exercício acionou a empresa concessionária Manaus Ambiental para exigir explicações sobre o problema. Depois de quase uma hora de espera, Rotta conversou com o representante da empresa e cobrou soluções em curto espaço de tempo.

“Esperei pacientemente para dar um prazo para que se resolva a vida dessas pessoas que precisam de água. Procuramos ser parceiros da Manaus Ambiental, mas não dá para tolerar que se leve um mês para atender as necessidades da população. Somos o poder concedente e não permitiremos mais esse tipo de atitude”, alertou Marcos Rotta.

Já na próxima semana, os moradores do Terra Nova 3 darão retorno à prefeitura sobre a questão do abastecimento de água na região.

Com informações da assessoria