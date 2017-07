7 gols: Flamengo vence Palestino na Sul-Americana

O time rubro-negro bateu o Palestino-CHI por 5 a 2, em Santiago – Fotos: Reprodução/Twitter

Começou com emoção a Copa Sul-Americana para o Flamengo depois da eliminação traumática na Libertadores. Nesta quarta-feira (5), o time rubro-negro bateu o Palestino-CHI por 5 a 2, em Santiago, no jogo que teve sete gols no segundo tempo e duas viradas no placar. Réver, Berrío, Leandro Damião, Rafael Vaz e Éverton Ribeiro marcaram para os cariocas -Romo e Vidal fizeram para os chilenos.

O resultado colocou o Flamengo em boas condições de impedir um novo vexame no continente e para o mesmo adversário que o eliminou da Sul-Americana no ano passado. Agora, a equipe dirigida por Zé Ricardo pode perder até por dois gols de diferença no jogo de volta, dia 9 de agosto, na Ilha do Urubu.

O Flamengo agora se concentra no importante compromisso do próximo sábado (8) pelo Campeonato Brasileiro, às 18h (de Brasília), em São Januário. O clássico contra o rival Vasco é fundamental nas pretensões da equipe de subir na tabela e perseguir o líder Corinthians na briga pelo título.

Com o frio de cinco graus em Santiago, os dois times fizeram um jogo absolutamente sonolento no primeiro tempo. Em ritmo de treino, Flamengo e Palestino só aceleraram na reta final da etapa inaugural. Ainda assim, a partida esteve muito longe de qualquer emoção. Cada time teve uma chance para abrir o placar e parou nisso.

No Flamengo, a dificuldade em criar jogadas por conta do posicionamento do trio ofensivo ficou flagrante. Éverton Ribeiro se mostrou participativo e foi o “motor” dos cariocas. Se a primeira etapa foi de dar sono, o que aconteceu no San Carlos de Apoquindo nos primeiros 15 minutos do segundo tempo valeu a pena. Não pelo primor técnico, mas pelo menos por causa dos gols. Logo no primeiro minuto, Réver abriu o placar de canela para o Flamengo. O Palestino virou com os gols de Romo e Vidal, aos 4min e 11min, respectivamente.

Abatido, o Flamengo empatou após uma disputa interminável na área. Berrío chutou com tudo, aos 14min. Logo depois, Everton arrancou pela esquerda e cruzou para Leandro Damião virar para o Flamengo, aos 15min. Depois de virar o placar, o Flamengo por muito pouco não sofreu o gol de empate. Rafael Vaz, mais uma vez, deu um susto na torcida. O zagueiro falhou, mas se recuperou na sequência e impediu o arremate do adversário. Aos 36min, ele ainda foi na área balançar as redes. O defensor comemorou muito, já que marcou pela primeira vez com a camisa rubro-negra.

Ainda deu tempo de Éverton Ribeiro fechar o placar com um gol de pênalti aos 43min do segundo tempo.

FolhaPress

