6ª etapa do Campeonato Amazonense de Motovelocidade acontece neste fim de semana

A 6ª etapa do Campeonato Amazonense de Motovelocidade acontece neste domingo (30), no Kartódromo da Vila Olímpica de Manaus, no Dom Pedro, a partir das 17h, com o apoio do Governo do Amazonas, via Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel). Um dos destaques do evento é Carlos André Oliveira Alves, que transformou seu hobby por motos em profissão e atualmente é líder do Estadual na categoria 125 cilindradas, com três vitórias e dois segundos lugares.

Apaixonado pelo esporte, Carlos, de 21 anos, tornou-se fã de moto ainda criança. Morador do bairro Alvorada, o piloto admirava amigos e familiares que andavam sob as duas rodas, até que aos 11 anos, através de um convite de uma prima para assistir um evento de motovelocidade, começou a querer a acelerar nas pistas.

“Ela acabou percebendo que eu gostava de motos e me chamou para ver como era a motovelocidade amazonense. Eu fui e acabei me apaixonando, sonhando alto. Graças a Deus, já estou vivendo este sonho de criança e estou competindo na motovelocidade. Também trabalho com motos, então é muito gratificante fazer o que a gente gosta”, conta André, que atua numa oficina.

Carlos ainda revela que sua maior dificuldade quando começou a competir foi a família. Para ele, foi muito difícil convencer os pais a acreditarem que a motovelocidade não seria apenas um hobby e sim algo levado a sério.

“No início foi muito complicado, tinha muito medo de falar para a família, porque eles se preocupavam comigo. A atenção e o cuidado deles eram redobrados. Mas graças a Deus, eles confiaram em mim, me deram um voto e eles são o motivo para eu me dedicar tanto”, explica.

Dedicação

Competindo desde 2014, Carlos André tem evoluído a cada prova. As aceleradas diárias na pista kartódromo fizeram o piloto ganhar ainda mais confiança para conquistar o campeonato. O foco dele é levar o título de 2017 para casa.

“Venho me dedicando nos treinamentos, todos os dias me preparo para enfrentar cada etapa bem forte e concentrado. O campeonato está muito concorrido, são adversários experientes, duros e difíceis. Tive que me adaptar ao motor original que a categoria exige, mas me adaptei bem e agora é manter essa colocação. Minha meta é ficar entre os melhores para conquistar o campeonato que é muito importante para mim”, espera André.

Motovelocidade 2017 – O Campeonato Amazonense de Motovelocidade é composto por 10 etapas, sendo uma a cada mês. O grande campeão será conhecido na última prova, no mês de dezembro, e de quebra vai levar pra casa uma moto zero quilômetro.

A provas são compostas por cinco categorias: MV1 e MV2, para profissionais, Super Motos, para motos de Rally e as categorias Original 125 e 150. As etapas acontecem no kartódromo da Vila Olímpica de Manaus, localizado na Avenida Pedro Teixeira, no bairro Dom Pedro. A entrada é franca.

Com informações da assessoria