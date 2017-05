6ª edição do Motor Show é realizada nos dias 20 e 21 de maio em Curitiba

O evento, que será realizado nos dias 20 e 21 de maio, celebrará também a continuidade das atividades do Autódromo Internacional de Curitiba, no Estado do Paraná. Entre as atrações e as premiações por categorias, há a promessa de quebra de recorde mundial de burnout.

Nos dias 20 e 21 de maio, acontece a 6ª edição do Motor Show Curitiba, evento que traz a força do universo a motor reunindo inúmeras atrações e centenas de veículos dos mais diferentes modelos e estilos em um único fim de semana com atividades para os amantes do mundo sobre rodas e toda a família.

A 6ª edição do Motor Show Curitiba é muito especial porque celebra a continuidade das atividades do Autódromo Internacional de Curitiba.

Segundo Rafael Casagrande, diretor da 3 Sport Entertainment, agência de Marketing Esportivo e Gestão de Carreiras, há muito a se comemorar com a continuidade das atividades do Autódromo de Curitiba, uma vez que ele não será mais fechado.

“Para 2017, teremos muitas novidades, além de uma extensa programação de promoções onde iremos realizar a promoção ‘Loucuras Por Um Hot Rod’, onde o seu vencedor ao fim de 2018 irá levar para casa um autêntico Hot Rod 1932”, explica Rafael.

Entre as atrações confirmadas, estão: Best of Show e premiação por categorias Associação Veículos Históricos, Road Tour Rod & Custom, Encontro Hot Rods & Muscle Cars, Exposição carros e motos customizadas, Desafio 201 metros Hot Rods & Muscle Cars, International Hot Rod Show, Recorde Mundial Burnout (a documentação será enviada ao Guinness World Records) e o Pista 40 Graus.

Haverá ainda a Autocross Motor Show, Drift RC, Pin-ups e Delegacia Motor Show, Gincana Interclubes, Avaliação AVHC veículos customizados, Espaço Vintage com lojas de acessórios e vestuário, memorabilia, barbearia e tatuagem, Palco Rockabilly Grillo Gringo, apresentações artísticas e musicais, Motor Food com os melhores Food Trucks de Curitiba e região, Parque Infantil, Voos panorâmicos, Business Day com feira de produtos e serviços, festival da cerveja e chope artesanal, sorteio de brindes e muito mais.

Os carros inscritos para o Motor Show Curitiba estarão participando de um sorteio para o pacote Las Vegas no Sema Show (maior evento de carros customizados do mundo), uma parceria com a OK Brasil Operadora de Turismo.

Ingressos antecipados para o Motor Show Curitiba: R$ 20 (sábado) e R$ 30 (domingo). O passaporte para acesso aos dois dias de evento custa R$ 45. Ingressos à venda em: http://www.omotorshow.com.br/motor-show-curitiba/pontos-de-venda-de-ingressos-e-passaportes. Confira a programação completa no site www.omotorshow.com.br.

Passeio

O Road Tour by Rod & Custom chega a sua 8ª edição em 2017. Pioneiro na América Latina, o passeio é organizado pela revista Rod & Custom com o objetivo de reunir os aficionados por hots e incentivar o uso dos veículos. O passeio reúne cerca de 50 veículos antigos, das décadas de 20 a 50, entre eles modelos hot rods, muscle cars, customs e volksrods.

O passeio terá início em São Paulo no dia 19 de maio com destino a Curitiba e ao Autódromo Internacional, localizado no município de Pinhais (PR). Serão cerca de mil quilômetros rodados, sempre com o apoio da Polícia Rodoviária Federal que escoltará os carros participantes pela Rodovia Régis Bittencourt. Os carros do Road Tour ficarão expostos no Autódromo Internacional de Curitiba nos dias 20 e 21 de maio, onde acontece a 6ª edição do Motor Show Curitiba.

