600 lojas fecham e AM perde 8 mil empregos em 2016

O comércio do Amazonas encerrou o ano de 2016 com o fechamento de 600 lojas e perda de 8 mil empregos diretos, por conta da crise econômica que afetou todo o País. A greve dos bancários e da Receita Federal, também foram outros fatores que contribuíram para os prejuízos no setor. Os dados foram repassados pelo presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Manaus (CDLM), Ralph Assayag.

Ralph Assayag informou que o setor não esperava que a situação de instabilidade, que iniciou com as Olimpíadas e a Copa do Mundo de Futebol, fosse passar tão rápido. Segundo ele, os investimentos nesse período foram muito grandes e que de repente, o setor teve que enfrentar uma crise, que aos poucos foi se revelando bastante aguda. Somente em julho de 2015, o dirigente disse que passou a entender que a crise era bastante séria.

Projeções 2017

A projeção para o setor é que para o primeiro trimestre, o comércio ainda tenha problemas e a perspectiva é que só a partir do segundo trimestre comece a melhorar, segundo Ralph, reflexo das ações que são cogitadas pelo Governo Federal. O presidente disse que, possivelmente no segundo semestre, o comércio comece a surtir novas contratações.

O presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Manaus informou que o comércio fez seu dever de casa, que até 2014, quando se conseguiu trazer dois grandes Shoppings para Manaus, com aproximadamente 500 lojas, gerando 9 mil empregos, colocados pelo caged.

Em 2016, segundo o presidente, o comércio acabou fechando 600 lojas e perdemos 8 mil vagas de empregos.

“Isso foi o pior de tudo, pois quando estamos desempregando, você perde a cidadania, aumenta os problemas sociais, e a família que gostaria de ter um produto diferenciado acaba não tendo”, disse.

Para o presidente da Associação Comercial do Amazonas (ACA), Ataliba Antônio Filho, o comércio depende da economia como um todo para começar a ter um crescimento, segundo o presidente, o setor é a ponta da cadeia econômica, e se a indústria, a construção civil, o turismo e os serviços começarem a crescer o comércio vai sentir o efeito logo em seguida.

“O comércio vai se beneficiar dessa cadeia econômica. A tendência é que haja um crescimento no segundo semestres, uma vez que os juros do Banco Central caíram, e a tendência é que melhor”, disse.

