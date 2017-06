6 visitantes são flagrados com celulares, drogas e dinheiro em presídios de Manaus

Um boletim divulgado neste domingo (4), pela Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), revelou que seis pessoas foram flagradas, neste sábado (3), tentando entrar com celulares, chips, cartão de memória, drogas e dinheiro na Unidade Prisional do Puraquequara (UPP), Zona Leste, e no Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), no KM 8 da BR-174 (Manaus-Boa Vista).

Segundo levantamento da Seap, cinco mulheres foram flagradas com materiais proibidos durante procedimentos de revista pessoal para entrarem na UPP. Pela Manhã, por volta das 8h30, Aline Bentes da Silva Júnior, esposa do preso Valci Bentes da Silva Júnior, foi flagrada com um celular e R$ 46. Por volta das 8h45, Maria Nascimento da Silva, mulher do preso Mike de Araújo Lima, foi pega com duas porções de maconha escondida nas partes íntimas. Na ocasião, Aurilene Castro de Souza, companheira do preso Orlan de Oliveira Pereira, foi flagrada com três aparelhos celulares, três chips e um cartão de memória.

O trio foi encaminhado para a sede do 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o caso foi registrado. Por volta de 9h, Leicy Solat Siqueira, companheira do preso Raidenilson dos Santos Mendes, foi flagrada com R$ 100. Por volta de meio-dia, Denilsa Marinho da Silva, casada com Luiz Felipe da Silva Costa, foi flagrada com R$ 69.

No CDPM, por volta das 10h, o visitante Stanley Barros Cavalcante, amigo do interno Gabriel Pantoja dos Santos Júnior, foi flagrado com um aparelho celular. Antes de entrar na viatura policial, os PMs encontraram ainda dois pacotes de substância entorpecente e R$ 265. O homem foi conduzido para o 19º DIP, onde a ocorrência foi registrada.

EM TEMPO

Com informações da assessoria