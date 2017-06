5º Passeio Ciclístico reúne centenas de ciclistas em prol da conscientização do meio ambiente

A iniciativa visa mobilizar e informar a população sobre o tema ‘meio ambiente’ – Divulgação

Ciclistas dos mais diversos estilos e grupos de pedalada de Manaus compareceram à quinta edição do Passeio Ciclístico Samel Pedalação, realizado na manhã do último domingo (4). Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado nesta segunda-feira (5), o Pedalação trouxe o tema “Pedalada Verde”, e teve o objetivo de chamar a atenção para a questão da preservação ambiental.

A iniciativa visa mobilizar e informar a população sobre o tema ‘meio ambiente’, e a ideia é de que haja o engajamento da sociedade quanto a importância da preservação ambiental.

A pedalada teve concentração e o credenciamento dos ciclistas no Parque Ponte dos Bilhares, Zona Centro-Sul da capital amazonense, e foi marcada por um mix de atividades físicas, cidadania e saúde, com a doação de alimentos não perecíveis, destinados à Casa do Idoso São Vicente de Paulo, e o oferecimento de serviços de atendimento preventivo, como aferição da pressão arterial, IMC e teste de glicemia.

Em um trajeto de 20 km, centenas de ciclistas, entre profissionais e principiantes, participaram do evento percorrendo as principais vias das zonas centro-sul e central de Manaus, como as Avenidas Djalma Batista, Manaus Moderna, Joaquim Nabuco e Constantino Nery. O ciclista Erick Correia participou do Pedalação pela terceira vez e aprovou a ideia de promover o cuidado com o meio ambiente e a natureza.

“É muito interessante trazer o tema ‘Pedalada Verde’ para um evento esportivo como este porque desperta a importância da preservação ambiental para a nossa própria sobrevivência”.

A estudante Carla Araújo Matos prestigiou o evento pela segunda vez consecutiva. “Acho muito bacana somar o ato de pedalar, que é uma atividade física que traz inúmeros benefícios à saúde, com a responsabilidade ambiental, mostrando que é possível sim promover a conscientização quanto à importância do meio ambiente e a prática de atividades físicas”.

Plantio de Mudas

Um dos momentos mais esperados do 5º Passeio Ciclístico Pedalação – Pedalada Verde foi o plantio de mudas. Ao todo, 200 mudas foram plantadas pelos ciclistas nas dependências do Parque dos Bilhares.

O servidor público e mestre em meio ambiente Itamar Souto, integrante dos grupos de pedalada “Bike Love” e “Divas”, participou do plantio. “É de suma importância que as empresas realizem ações de conscientização como esta, principalmente quando se trata de meio ambiente, porque a cada ano a temperatura fica mais alta e a nossa qualidade de vida vai diminuindo. Então, é dever de todos nós proteger o meio ambiente, porque são através dessas ações que vamos beneficiar o nosso bem-estar e o futuro das novas gerações”, ressaltou.

Sorteio de Prêmios

Ao final do passeio ciclístico foi realizado um sorteio de vários prêmios, entre bolsas para a realização de atividades físicas em academia, kits de ciclismo e bicicletas, ofertados pelos apoiadores do evento. Os ciclistas Josimar Soares de Oliveira e Marley Rocha foram os grandes ganhadores das bicicletas, prêmios mais desejados pelos participantes.

