5º Amazon Warriors espera mais de 500 atletas na Arena Amadeu Teixeira

Aproximadamente 500 atletas são esperados na quinta edição do Amazon Warriors No Gi, maior evento de jiu-jítsu sem quimono da Região Norte, que acontece no dia 9 de abril, a partir das 9h, na Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira, em Manaus. O campeonato é uma realização da Federação Amazonense de Jiu-Jítsu Profissional (FAJJPRO), com apoio do Governo do Amazonas, via Secretaria de Estado da Juventude, Desporto e Lazer (Sejel).

O diferencial dessa competição é o pagamento de prêmios em dinheiro para os campeões do Absoluto Masculino e Feminino.

As inscrições estão abertas e custam R$ 40 (categoria até o dia 5 de abril) e R$ 20 (absoluto). Podem ser feitas até o dia 22 de fevereiro, na sede da FAJJPRO – na rua C-10, número 1490, no Japiim 2, Zona Sul.

Segundo o organizador, João Bosco Júnior, o “Bosquinho”, a quinta edição do Amazon Warriors No Gi terá combates do Mirim ao Sênior, nas faixas Branca e Graduado, nos naipes Masculino e Feminino. As regras de arbitragem serão as mesmas utilizadas nas competições com quimono.

Confira a premiação dos Absolutos

Absoluto Masculino Faixa Branca = R$ 150 + cinturão profissional

Absoluto Juvenil Masculino Graduado = R$ 150 + cinturão profissional

Absoluto Adulto Masculino (Azul/Roxa) = R$ 200 + cinturão profissional

Absoluto Feminino (Azul/Roxa) = R$ 200 + cinturão profissional

Absoluto Feminino (Marrom/Preta) = R$ 200 + cinturão profissional

Absoluto Adulto Masculino (Marrom/Preta) até Médio = R$ 200 + cinturão profissional

Absoluto Adulto Masculino (Marrom/Preta) acima de Médio = R$ 200 + cinturão profissional

Absoluto Máster Masculino Preta = R$ 200 + cinturão profissional

Absoluto Sênior Masculino Preto = R$ 200 + cinturão profissional

