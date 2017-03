5ª edição da Corrida Pedestre Ruy Lins ocorre no próximo sábado

Principal responsável por estimular o desenvolvimento socioeconômico em Manaus e na Amazônia Ocidental, a Zona Franca completa 50 anos este anos de 2017. E para celebrar o quinquenário, muita saúde e qualidade de vida vão estar presentes no próximo sábado (18), na 5ª edição da corrida Ruy Lins.

A largada e chegada ocorrem em frente a sede da Suframa, localizada no quilômetro 5, da rodovia BR-319 (Manaus – Porto Velho), no Distrito Industrial. Programada para iniciar às 17h, a corrida que leva o nome do ex-superintendente responsável pela expansão do Distrito Industrial e ampliação da autarquia nos demais Estados da Amazônia Ocidental, deverá reunir mais de 3 mil participantes nas disputas de 3km e 6km.

“A corrida tem o objetivo de congregar os servidores da Suframa, os parceiros e a população. Em 2017, a Zona Franca comemora seus 50 anos e a corrida faz parte da programação de comemoração. Esperamos a participação de mais de 3 mil pessoas entre corredores e público”, declarou o presidente da Comissão organizadora da corrida, Frederico Aguiar.

O conceito de saúde e bem-estar proposto pela corrida também ganhou uma causa nobre. Os participantes que realizaram as inscrições terão que doar 1kg de leite em pó. A entrega ocorrerá no ato da retirada do kit do atleta, nesta terça-feira (14), e quarta-feira (15), na sede da entidade.

“No ato do recebimento do kit, o inscrito deverá entregar um quilo de leite que será doado para as instituições filantrópicas. Nosso objetivo é comemorar os 50 anos da Suframa ajudando instituições como a Casa da Criança e o Abrigo Monte Salém”, contou a coordenadora do evento, Jaíze Alencar, ressaltando a premiação dos competidores.

“A corrida é filantrópica e não cobramos valores nas inscrições. Além de medalhas para quem ultrapassar a linha de chegada, todos os participantes vão concorrer a brindes e prêmios”, concluiu.

