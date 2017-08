500 mil vagas para cursos de qualificação profissional são ofertadas pelo Pronatec

Estão abertas mais de 500 mil vagas para cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) na modalidade Educação à Distância (EAD), do Pronatec Oferta Voluntária. A iniciativa é do Ministério da Educação (MEC) em articulação com o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) e outros agentes parceiros, destinada aos inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) e beneficiários dos programas federais de transferência de renda como o Programa Bolsa Família.

O objetivo é fortalecer e ampliar a oferta gratuita de cursos de qualificação profissional e fomentar as políticas de inclusão social e produtiva. São mais de 80 cursos de formação continuada em áreas da construção civil, design, administração, saúde, segurança, ambiental, idiomas, entre outros. Os cursos serão oferecidos por instituições privadas de ensino profissional e técnico que se candidataram voluntariamente, ou seja, sem receber repasses do MEC.

Leia também: Mais de 12 mil vagas do Bolsa Idiomas serão ofertadas em novo processo seletivo

De acordo com Helber Ferreira, gerente do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho (Acessuas Trabalho) da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh), a prioridade do programa segue as recomendações do governo federal.

“O público prioritário do MDS para o Pronatec é composto por famílias de baixa renda, especificamente os inscritos no CadÚnico e beneficiários de programas de transferência de renda como, por exemplo, o Bolsa Família. Isso não impede que pessoas que não atendam o perfil de prioridade, não possam fazer a inscrição no Pronatec Voluntário”, explicou.

Pré-matrícula

As inscrições (pré-matrícula) já podem ser realizadas pelo site http://sistec.mec.gov.br/meu-cadastro até o dia 18 de agosto. Para quem for cadastrado no CadÚnico e não tiver acesso à internet, os Centros de Referência de Assistência Social (Cras), Centros de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e o Departamento de Proteção Social Básica (DPSB) da Semmasdh estarão fazendo as inscrições desse público prioritário.

Após a pré-matrícula, o Sistec emitirá uma “Carta de Encaminhamento” com endereço eletrônico para acesso a plataforma EAD por meio da internet. O candidato após fazer a pré-matrícula terá 7 (sete) dias para validar a inscrição na plataforma EAD indicada no comprovante.

Para o estudante universitário de Design, Caio Arrais, a oferta de qualificação profissional é uma oportunidade de se qualificar ainda mais para o mundo do trabalho. “Tenho interesse pelos cursos de Ilustrador e Editor de Vídeo, pois pretendo aprimorar ainda mais meu trabalho como designer”, concluiu.

Com informações da assessoria