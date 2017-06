50 mil alunos da rede municipal participam da 13ª Olimpíada de Matemática

É cada vez maior a participação dos estudantes da Rede Municipal de Ensino nas provas nacionais e internacionais de conhecimento específico. Nesta terça-feira (6), aproximadamente 50 mil alunos participaram da 1ª fase da 13ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep 2017), que envolveu mais de 18 milhões alunos de escolas públicas e, este ano, de instituições privadas, em todo o Brasil.

“Este número expressivo de inscritos na Obmep é fruto da articulação que a secretaria está realizando deste o ano inicio do ano junto as DDZs, aliado a um trabalho em conjunto de mobilização com professores e alunos de escolas da rede”, explicou o coordenador da Obmep na Secretaria Municipal de Educação (Semed), Francinaldo Mendes Nogueira.

As provas foram realizadas nos turnos matutinos e vespertinos, em 145 escolas municipais de Manaus, com questões objetivas de múltipla escolha, divida em dois níveis. No nível 1 estão incluídos alunos do 6º e 7º ano do ensino fundamental e no nível 2 estão alunos do 8º ao 9º ano. A prova do nível 1 é composta por 19 questões e a de nível 2 por 20.

A Divulgação dos classificados e dos locais de realização das provas para a 2ª Fase acontecerá no dia 11 de agosto e a prova realizada no dia 16 de setembro. O resultado final sairá no mês de novembro.

A Obmep é uma realização da Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (Impa), com apoio da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM), e tem o objetivo estimular o estudo da matemática em todo o Brasil, verificar o nível de proficiência da disciplina a nível estadual, promovendo a difusão da cultura matemática, além de identificar jovens talentos e incentivar seu ingresso em universidades nas áreas científicas e tecnológicas.

Escola Padre Puga

Na Escola Municipal Padre Sebastião Luiz dos Santos Puga, localizada no bairro Japiim, Zona Sul da cidade, a avaliação foi realiza no período vespertino com 388 alunos, em 12 salas de aula. O professor de matemática Jorge Luiz Soares, responsável pela aplicação das provas, destacou que os alunos foram preparados desde o inicio do ano com atividades diferenciadas para participar das atividades.

“Fizemos uma série de atividades para preparar os alunos. Simulados, a aplicação da Avaliação de Desempenho do Estudante (ADE) e uso de plataformas digitais, como a Khan Academy, que trabalha a matemática de uma forma diferenciada. Ou seja, foi usado uma série de recursos para os alunos melhorarem o raciocínio lógico e nível de conhecimento até a prova”, descreveu.

