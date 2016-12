5 kg de Maconha: depois de dois dias de operação dupla é presa no Tancredo Neves

Leonardo Oliveira Cavalcante, 31, foi preso na manhã desta terça-feira (6) por tráfico de drogas, na rua Urucará, bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus. Um adolescente de 15 anos também foi apreendido durante a ação policial que foi motivada por uma denúncia anônima.

De acordo com Delegado Henrique Brasil, coordenador operacional do projeto ‘Caravana da Cidadania’, 5 kg de maconha foram apreendidos com os suspeitos. Foram encontrados também uma balança de precisão e materiais para embalo do entorpecente.

A equipe ‘Guardião’, da Polícia Civil, monitorou a área durante dois dias e prendeu os suspeitos quando eles saiam de uma quitinete que era usada para o preparo da droga. Os infratores confessaram que já vendiam maconha naquela região há alguns meses.

Leonardo foi encaminhado ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP) onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e corrupção de menores. Ele será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM). Já o adolescente foi conduzido à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (DEAAI).

Com informações da assessoria