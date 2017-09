5 de Setembro: entenda como uma vila no Rio Negro se tornou a maior potência do norte do país

Há tempos o feriado de 5 de Setembro é aguardado pela população amazonense. A proximidade do evento com o 7 de Setembro da Independência criou o que chamamos desde os tempos de alfabetização de “Semana da Pátria”. Em geral, uma oportunidade para eventos familiares, acampamentos, viagens, diversão e descanso. Mas também existe significado por trás dessas folgas que tanto esperamos.

Como você já deve ter ouvido em alguma aula de história perdida entre as memórias, a data representa nossa independência administrativa e econômica em relação ao Pará, já que a ‘Comarca do Alto Amazonas’ foi subordinada à província paraense até o ano de 1850, quando o imperador Dom Pedro II oficializou a autonomia do Amazonas, elevando o território à categoria de província.

“Havia pressão em cima do imperador para que ele abrisse o rio Amazonas para navios de outros países, mas D. Pedro tinha receio de entregar a Amazônia nas mãos de estrangeiros. A solução do imperador foi elevar o Amazonas à categoria de província e abrir a navegação, inicialmente, apenas para embarcações nacionais”, destaca a jornalista e historiadora Etelvina Garcia.

Leia também: Em Manaus, cresce venda de pacotes de viagens para Semana da Pátria

Para refrescar a memória, fomos atrás de informações e curiosidades a respeito do feriado. Você sabe, por exemplo, que naquela época o administrador da Província era chamado de ‘presidente’? E quem foi o primeiro presidente do Amazonas?

Quem lembrou do nome do deputado paraense João Batista de Figueiredo Tenreiro Aranha, acertou. Ele foi o primeiro responsável por governar o Amazonas após a elevação. Aranha permaneceu no cargo até janeiro de 1852, mas até hoje é lembrado, seja nomeando ruas e praças no Centro ou mesmo em forma de escultura.

Uma estátua de Tenreiro Aranha foi instalada no dia 12 de junho de 1852, na Praça da Saudade, por ordem do então governante da Província, José Paranaguá. O monumento permanece no mesmo local e pode ser visto até os dias de hoje.

Estátua de Tenreiro Aranha, primeiro presidente do Amazonas, na ‘Praça da Saudade’ – Divulgação

Borracha

Mas a elevação não foi apenas representativa e simbólica, trouxe consigo mudanças na economia do Amazonas, na visão dos historiadores. Os impostos das exportações de borracha passaram a ser recolhidos aqui e impulsionaram a urbanização de Manaus.

“Outra grande mudança veio depois que o imperador abriu a navegação nos rios da Amazônia para navios internacionais. Foi a explosão da borracha que alavancou a economia do Estado”, comentou Etelvina.

Entre os anos de 1880 e 1914, a borracha amazônica foi o segundo principal produto de exportação brasileiro, ficando atrás apenas do café.

Seringueiro extrai a seiva que é matéria prima da borracha – Arquivo EM TEMPO

A seiva proveniente da seringueira e tratada pelos caboclos barés se tornou-se um produto altamente valorizado no mercado internacional e crucial para a expansão da indústria automobilística, além de possuir uma infinidade de aplicações em outros setores.

Manaus passou de um simples vilarejo à beira do Rio Negro a uma pujante cidade, dotada de infraestrutura urbana moderna, tornando-se a sede das negociações que giravam em torno da borracha na Amazônia ocidental.

Para se ter uma ideia, a cidade recebeu a primeira universidade brasileira, batizada de ‘Escola Universitária Livre de Manaus’, a academia que atualmente é denominada ‘Universidade Federal do Amazonas’ (Ufam).

Zona Franca

O acesso aos seringais asiáticos, que haviam sido interditados pelos japoneses durante a Segunda Guerra Mundial, quebrou a borracha amazonense. A economia da província passou por um longo período de estagnação, de 1914 até o início da década de 1940, quando os norte-americanos financiaram uma retomada na extração da seringa, que ficou conhecida como ‘Segundo Ciclo da Borracha’. Mas a produção foi breve, durou apenas entre os anos de 1941 e 1945, quando mais de 70 mil toneladas do produto foram exportadas.

Com o fim da guerra e o desinteresse pela borracha amazônica, o governo brasileiro passou a considerar o Estado em seus planos de desenvolvimento. A criação da Zona Franca de Manaus, em 1967, e sua consolidação, na década de 1990, gerou cerca de 400 mil empregos diretos e indiretos, além de um faturamento que hoje ultrapassa a marca dos 30 bilhões de dólares.

Apesar de todos os benefícios que a Zona Franca oferece ao Amazonas, os especialistas acreditam que é preciso diversificar a nossa matriz econômica e apontam o potencial turístico das nossas florestas e belezas naturais como o caminho mais promissor para que o Estado não caia novamente no erro de depender apenas de uma atividade lucrativa.

Os próximos capítulos da história do Amazonas serão escritos daqui para frente. Mas quais serão os próximos passos? Como nosso Estado vai surpreender o mundo dessa vez? Você também é responsável por escrever as páginas desse roteiro cheio de reviravoltas que tem como protagonista o povo amazonense.

Mara Magalhães

EM TEMPO



Leia mais:

Semana da Pátria: trânsito no entorno do Sambódromo sofrerá alterações para desfiles

Semana da Pátria inicia com a Corrida e a Benção do Fogo Simbólico

Escolas municipais abrem programação da semana da pátria com desfile na Ponta Negra