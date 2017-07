5 bandas que provam que existe rock no Amazonas

Bandas amazonenses que mantém viva a chama do Rock em terras barés – Divulgação

Há quem já tenha ouvido falar da expressão “Sexo, drogas e rock’n’roll”. O ritmo musical, que no dia 13 de julho completou 61 anos e sempre é associado a essa filosofia, entretanto, não teve uma vida fácil. O rock sempre viveu um romance dramático com a sociedade. Uns amam, outros odeiam. Assim ele segue sexagenário. No entanto, é incontestável o quanto ele influenciou e influencia a vida de quase meio mundo. O rock foi e é idolatrado por gerações e ele chegou ao Brasil levando rebeldia e contestação. Mas, ainda há quem acredite que “não exista mais bandas como antigamente” ou que “não há rock no Amazonas”.

A nossa resposta para quem pensa assim é: “Você está enganado (a)!”. O rock é feito fênix, sempre retorna e inebria os amantes do som. A gente vai mostrar que no Amazonas também há bandas que provam que aqui existe rock. Separamos uma lista com cincos bandas que sobrevivem e mantém viva a chama do rock nas terras barés.

Tudo Pelos Ares (1990)

“Enquanto vocês estiverem tocando, o rock não vai morrer”. Assim disse Paulo Micklos (Ex-Titãs) ao final da apresentação da banda Tudo Pelos Ares, na seletiva manauense para escolha de quem iria representar o Norte no Rock In Rio 2017.

A banda foi criada em 1990 e apresenta um rock que mistura a vanguarda com um toque de hard rock, inspirado em bandas como Black Sabbath e AC/DC. Eles têm o propósito de fazer um hard rock cru e honesto. Com letras em português, os integrantes buscaram passar a realidade de forma irreverente, sem perder o conteúdo.

Em 1992, a banda gravou o primeiro compacto chamado Corrida Suja. No mesmo ano, eles participaram de programas nacionais, como no Fúria Metal da antiga MTV. Em 1994, abriram show da super banda Golpe de Estado, no aniversário de Santo André, município de São Paulo. Já no ano de 1996, eles gravaram o videoclipe xx que foi veiculado no programa Demo MTV. Em 1998, gravaram novas composições no estúdio Space Blues.

A partir de 2002, os integrantes participaram de vários projetos, entre eles, ‘Valores da Terra’, promovido pela prefeitura. Gravaram CDs e participaram de shows para divulgação desse projeto. Dois anos depois, a banda gravou o CD oficial chamado Senta Pua. Outro ponto alto na carreira foi em 2011, quando abriram o show Madame Saatan em Manaus, já com a nova formação.

A Tudo pelos Ares participou de inúmeros festivais de música entre 2010 até 2014, como Skinni Rock em Boa Vista, Caça Bandas em Brasília, Grito do Rock no Pará, entre outros. E este ano vão tocar no maior de todos, o Rock in Rio. Eles venceram a seletiva e vão tocar em um dos palcos do mega evento, que será realizado em setembro deste ano.

Tudo pelos Ares:

Eduardo Molotievscki – guitarra e voz

Luigh Paolo – guitarra

Marcelo Lima – baixo

Rubem Junior – bateria

Leia também: Banda Tudo Pelos Ares se apresenta no Rock in Rio dia 21 de setembro no palco Rock District

Essence (1997)

Como quase todas as bandas começam tocando covers de seus ídolos, a Essence também não foi diferente. Criada por Carlos Araújo e Claudio Neder, ela comandava as noites manauenses com o melhor do rock nacional. Em janeiro de 1997, tiveram a primeira oportunidade para mostrar trabalho em um tributo ao Legião Urbana no Coração Blue, iniciando sua carreira profissional. A banda de rock pop completa em 2017, 20 anos de carreira e será comemorado no Teatro Amazonas, com lançamento do 8º CD.

Com forte influência dos anos 80 e, como conseqüência natural, em 2001, a banda começou a compor as músicas que resultariam no primeiro CD, com título homônimo. Lançado em fevereiro de 2002, no SESC Pompéia (SP), o disco foi um grande sucesso, tendo a música “Leme Ideal” estourada nas rádios e “14-18” conquistado o terceiro lugar no Festival de Rock de Governador Valadares.

Em 2003, eles começaram a produzir o segundo CD. Com mais maturidade e uma sonoridade própria. Essence II, teve como música de trabalho “Garota Complicada”, que estourou na MTV. No mesmo ano, conquistaram mais um prêmio nacional: Festival de Rock FERA-GV, em Minas Gerais, com a música “Dias de Guerra”.

Em 2004, seguem com a turnê de divulgação do segundo disco em Manaus e, principalmente, pelo interior do Estado. Ainda naquele ano, fizeram a sua primeira apresentação no Rio de Janeiro, ocasião em que tiveram a honra de dividir o palco do lendário “Mistura Fina” com a cantora e madrinha Eliana Printes.

A banda lançou, em 2006, o 3º CD intitulado “O tempo é tudo”. Dia 27 de julho de 2011, a Essence fez a sua festa de lançamento de um novo DVD e CD no Largo de São Sebastião – point mais conhecido dos artistas amazonenses. A banda somo agora seis CDs lançados e seu 1º DVD. Com Daniel Lima, novo vocalista da banda, a Essence é convidada para participar do Festival de Rock do Amazonas fazendo parte do show de abertura.

Depois de passar 3 anos sem apresentar trabalho autoral, a banda volta com força total neste ano onde fará o lançamento do seu 8º CD, com musicas inéditas, intitulado “Bomba relógio”. O novo projeto comemora os 20 anos de carreira. O lançamento está previsto para o mês de agosto no Teatro Amazonas.

Essence é formada por:

Carlos Araújo – Bateria, Samplers e backing vocal.

Daniel Lima – Vocais e violões.

Júlio Feitosa – Baixo, backing vocal.

Fabricio Rodrigues – Guitarras, Violões e backing vocal.

Critical Age (2001)

Com mais de 16 anos levantando a bandeira do rock no Amazonas, a Critical Age – formada pelos irmãos Arlley e Arisson Souza – tem feito história. Mesmo mantendo os covers no setlist , a banda já lançou músicas próprias e apresenta performances diferenciadas no palco. Eles já gravaram um DVD com músicas covers e autorais, e devem lançar um EP ainda esse ano.

Outro ponto que mantém a banda nesta lista, foram os pré-shows de grandes nomes do rock nacional como Marcelo Bonfá (Legião Urbana), Dado Villa-Lobos(Legião Urbana), Humberto Gessinger (Engenheiros do Havai), CPM 22, Pitty, entre outros. Eles não só abriram como em alguns deles até participaram e cantaram com os artistas.

O que diferencia a Critical Age de outras bandas, que preferiram manter o cover junto com o trabalho autoral, é a qualidade musical e técnica do grupo. Em 2014, eles trouxeram os singles “Segurança Nacional” e “Awake” – que foram as primeiras faixas autorias do grupo. Na mesma época saiu o primeiro clipe oficial da banda. A repercussão do lançamento da faixa nacional foi tão importante que transpassou os limites do Amazonas e a banda chegou a negociar com produtoras americanas para shows no exterior.

A faixa “Segurança Nacional” fala sobre os problemas gerais vividos pelo Brasil nas últimas três décadas, conforme o vocalista. “A música aborda sobre os problemas que envolvem a segurança no nosso país, além de ser uma crítica pesada aos políticos corruptos. A letra segue o estilo que queríamos para a banda, até por seu nome (‘Critical Age’ significa ‘Idade Crítica’, em português)”, explica Arlley.

Critical Age:

Arlley (vocais, violão e guitarra)

Arison Souza (vocais)

Marcos Vinícius (bateria)

Luís Marinho (guitarra-solo)

Luneta Mágica (2008)

Luneta Mágica é uma banda de rock alternativo amazonense formada no ano de 2008. Inicialmente, encabeçada por Pablo Araújo (guitarra e voz) passou por várias modificações até a formação atual, que conta com Erick Omena, nas guitarras, Isaac Guerreiro no baixo, Jefferson Santos nos teclados e Eron Oliveira na bateria.

No fim deste mesmo ano, aproveitando a falta de um baterista, a banda lançou sua primeira demo, intitulada “Remédio pra Gripe”, misturando batidas eletrônicas ao rock alternativo.

A banda passou a primeira metade de 2012 produzindo seu primeiro disco, chamado “Amanhã Vai Ser o Melhor Dia da Sua Vida”, que foi lançado em 1º de agosto. Gravado em Manaus e mixado e masterizado na Argentina, o álbum debut foi imediatamente aclamado pela mídia especializada em todo Brasil, fazendo com que a banda participasse de shows importantes em Manaus, como os Festivais Amazonas de Rock, Até o Tucupi e o Amazonas de Música.

O final de 2012 veio com reconhecimento para a Luneta Mágica. Seu disco entrou em diversas listas dos melhores do ano pela mídia especializada em Manaus (melhor banda amazonense de 2012 na votação do público pelo site Manifesto Norte) e no resto do Brasil (melhor disco brasileiro de 2012 pelo blog Zap n Roll/grande estreia de 2012 pelo blog Miojo Indie), proporcionando-a um destaque pouco comum para bandas autorais no Amazonas.

Em 2013, a Luneta Mágica fez uma turnê pelo sudeste do Brasil, nas cidades de São Paulo e Curitiba, divulgando seu último álbum. O disco teve uma grande projeção em blogs nacionais, como no Amplificador, do O Globo, que escolheu a terceira faixa do álbum, “Largo São Sebastião”, como uma das melhores canções dos novos expoentes da música em 2012.

A banda amazonense de rock independente Luneta Mágica lançou em 2015 seu disco “No Meu Peito”. O álbum está disponível nos streamings Spotify, Deezer e nas plataformas Sounclound e You Tube.

Escândalo Fônico (2008) A banda foi criada em Manaus no ano de 2008 pelos integrantes Guedryan Rezende e Bruno Pereira. O objetivo era criar suas próprias músicas considerando as experiências vividas por cada um. Em 2009, o projeto foi paralisado sem nunca ter saído dos ensaios, por falta de tempo dos integrantes. Retornou as atividades em junho de 2010 e recebeu o nome Escândalo Fônico. Com a formação inicial, os integrantes idealizavam uma banda de rock alternativo diferente dos padrões adotados em Manaus. A busca por novos integrantes levou a chegada do Daniel Alencar, na guitarra, e Mário Sérgio, no contra baixo. A vaga de baterista na época era assumida por Andrew Rezende. Após reestruturação da banda e a chegada de novos integrantes, eles tocavam músicas cover de bandas como: Moptop e Los Hermanos. A banda sempre teve composições próprias, mas adotou os covers para se “integrar” musicalmente. Com uma agenda cheia de compromissos, o lançamento do primeiro CD foi no dia 29 de Junho de 2012, no Caverna Rock Pub. O disco contém 12 canções autorais. Em 2013, a banda lançou ‘Tanta coisa’, que recebeu o prêmio de single do ano pela web rádio Manifesto Norte. A banda já participou de diversos eventos, podendo citar os seguintes como principais: Festival Amazonas de Música em 2013, Festival Amazonas de Rock 2014, Tomarrock/RR em 2013, Festival Mandrake em 2014 e 2015, Fifa Fan Fest em 2014 além de diversos shows em casas noturnas de Manaus e algumas da região Norte. Integrantes: Vocal – Eber Pirangy

Baixo – Mário Sérgio Oliveira

Guitarra base – Daniel Alencar

Guitarra solo – Marcos Rezende

Teclados – Guedryan Rezende

Bateria – Fred Magalhães

Não foi uma tarefa fácil separar apenas 5 bandas que provam que o rock existe no Amazonas. Além dessas, há pelo menos mais 10 outras bandas guerreiras que seguem firmes no ideal de elevar o rock na nossa terra. Mas quem sabe entram em uma próxima listinha, não é?!

Dito isto, é interessante frisar que enquanto houver jovens insatisfeitos, procurando uma forma de extravasar as frustrações, o rock se apresenta como um salvador, ou melhor, um caminho para seguir em frente. Como Ozzy Osbourne disse uma vez: “Enquanto houverem garotos chateados, o Heavy Metal continuará existindo”. Viva o Rock!

Bruna Chagas

EM TEMPO

