5 atitudes de grupos que se juntaram para mudar Manaus

Mudadores de Rua distribui alimentos aos menos favorecidos – Foto: Divulgação

Cansados de esperar respostas por parte do poder público, insatisfeitos com a realidade e cheios de esperança em um futuro melhor. Esse é o perfil que define brasileiros de uma nova geração. Embora sejam poucos que decidam fazer algo a respeito, aqui em Manaus, pessoas estão juntando forças para fazer a diferença e mudar a vida dos menos favorecidos ou excluídos.

Conheça o trabalho de alguns amazonenses que dedicam uma parcela de tempo do dia a dia para se doar para quem mais precisa:

Mudadores de Rua

O grupo conta com cerca de 160 voluntários com o mesmo objetivo: ajudar os menos favorecidos – Divulgação

A realidade dura das pessoas que não possuem um lugar para dormir ou ter suas necessidades básicas atendidas foi o que motivou o projeto Mudadores de Rua. Composto em sua maioria por jovens, o grupo possui cerca de 160 voluntários e todos com o mesmo objetivo – levar amor, carinho e atenção àqueles que mais necessitam.

Leia também: Sopa Terapia ajuda moradores de rua no Centro de Manaus

O Mudadores de Rua existe há 2 anos e meio e arrecada alimentos não-perecíveis em diversos eventos pontuais na cidade para doação aos necessitados. A ação do momento é voltada para o Dia das Crianças e está arrecadando brinquedos novos e usados, que serão doados à crianças que moram em bairros da periferia de Manaus. Para doar, basta entrar em contato através da página no Facebook Mudadores de Rua e conversar com os voluntários.

Pata

A Pata é uma associação ajuda os bichinhos que encontramos diariamente por Manaus – Divulgação

Quem nunca ficou de coração apertado ao encontrar cães ou gatos nas ruas, sozinhos e com fome? A Pata é uma associação que procura ajudar os bichinhos que encontramos diariamente por Manaus. As ações visam arrecadar medicamentos, incentivo à castração e divulgação de animaizinhos que precisam ser adotados.

A organização foi fundada em 2011 e não possui abrigo físico. A Pata sobrevive de doações de voluntários e recursos provenientes de eventos solidários. Quem quiser doar pode entrar em contato através da página no Facebook Pata – Proteção Adoção e Tratamento Animal.

Manifesta LGBT+

O projeto “Casa de Acolhimento LGBT+” visa acolher os lgbts expulsos de casa – Divulgação

Este coletivo social nasceu com o objetivo de ajudar lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais que moram em Manaus e sofrem com o preconceito e agressões da sociedade. O Manifesta LGBT+ atende a essa parte da população, defendendo e promovendo os direitos dessas pessoas.

Recentemente, o coletivo criou o projeto “Casa de Acolhimento LGBT+”, que visa acolher manauenses expulsos de casa por familiares, que não aceitam a sexualidade deles. Reconhecendo a urgência do projeto, o coletivo está aceitando doação em espécie, alimentos, móveis e voluntariado. Para mais informações, basta acessar a página no Facebook Manifesta LGBT+ ou o link da arrecadação.

Instituto Mana

O instituto surgiu no início deste ano e já conta com uma agenda bem ativa na militância feminina – Divulgação

Quando três amigas manauenses se juntaram para lutar pelo fim da violência contra a mulher nasceu o Instituto Mana. A organização promove e defende os direitos da mulher, independente de orientação sexual e identidade de gênero. Entre suas atividades, o Instituto Mana realiza debates, palestras, acolhimento e serviços jurídicos gratuitos voltados para as mulheres.

Antes de nascer como instituto, as três amigas Keila, Anne e Nayana realizavam palestras sobre bullying. O instituto surgiu no início deste ano e já conta com uma agenda bem ativa na militância feminina. No site do Instituto , você pode se informar sobre futuros eventos e entrar em contato com as meninas no Facebook Instituto Mana para mais informações sobre direitos das mulheres.

Instituto Ler Para Crescer

O Barco Ler Para Crescer conta com uma biblioteca e voluntários que levam educação ao interior – Divulgação

Na periferia de Manaus, mais especificamente na Colônia Terra Nova, existe um lugar onde as crianças são estimuladas a ler, aprender e sonhar com um mundo de possibilidades além da escola. O Instituto Ler Para Crescer completou seis anos de existência neste mês de agosto e possui várias conquistas na defesa dos direitos da criança e do adolescente.

Entre seus maiores projetos, o Barco Ler Para Crescer, que conta com uma biblioteca itinerária e voluntários, que levam a educação para jovens do interior do Amazonas de uma maneira divertida e descontraída. O instituto aceita doações e conta com voluntariado. Para ajudar, basta entrar em contato através do Facebook Ler Para Crescer .

Gostou? O que você acha de ajudar a mudar Manaus? Com iniciativas como essas, por parte da sociedade civil, podemos criar um mundo menos dependente de governos e mais dependente de atitudes.

Roger Lima

EM TEMPO

Leia mais:

Sopa Terapia ajuda moradores de rua no Centro de Manaus



Escola em Manaus inova ensino com aplicativo de jogos educativos

Torcidas organizadas entregam sopa aos venezuelanos na rodoviária de Manaus