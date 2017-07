4ª edição do Passo a Paço acontece dias 12 e 13 de agosto com mais de 24 atrações

A nova data do Passo a Paço foi pensada para que se tenha uma melhor distribuição dos eventos – Divulgação

O Passo a Paço, evento de ocupação cultural do Centro Histórico de Manaus que já faz parte do calendário fixo da cidade, ganha nova data e terá sua quarta edição realizada nos dias 12 e 13 de agosto. Com a proposta de promover a região onde nasceu a maior capital do Norte do País, a programação da Prefeitura de Manaus, de artes integradas aliadas à gastronomia contemporânea regional, traz novas vivências e experiências ao público com 15 horas de intensa programação cultural.

“A cada ano procuramos expandir a ocupação no Centro Histórico de Manaus com cultura em todas as suas expressões, valorizando nossa identidade, nossa história e, ao mesmo tempo, promovendo um intercâmbio com as expressões artístico culturais e gastronômicas de outras partes do País e do mundo”, declarou o diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos de Manaus (Manauscult), Bernardo Monteiro de Paula.

Segundo ele, a nova data do Passo a Paço foi pensada para que se tenha uma melhor distribuição dos eventos que integram o calendário oficial da Prefeitura de Manaus ao longo do ano e que integram o projeto de promoção da cidade junto aos estados que compõem a Amazônia Legal.

Música, cinema, teatro e artes visuais misturam-se aos sabores exóticos de Manaus durante dois dias de programação, que conta com mais de 20 atrações nacionais e locais. Karol Conka e Marcelo D2 serão as estrelas nacionais da programação musical no primeiro dia do evento (12). No domingo (13), a cantora Alcione sobe ao palco na Avenida Eduardo Ribeiro.

O projeto Rival Rebolado, concepção da atriz Leandra Leal, que revive o teatro de revista por meio da interação com drag queens, travestis e profissionais do sexo, será a atração no Les Artistes Café Teatro.

Na gastronomia, esta edição terá a presença do renomado chef francês Claude Troisgros, e seu ilustre assistente, Batista. Junto deles, no entorno do Paço da Liberdade, outros 40 chefs da cena local apresentam suas criações a preços populares, que variam de R$ 5 a R$ 15. Food trucks, food bikes e estudantes de gastronomia também têm espaço garantido na feira gastronômica.

“A feira gastronômica do Passo a Paço reúne, com a expertise de três edições, os melhores restaurantes da cidade. Já recebemos o toque francês de Olivier Anquier, o trabalho étnico-contemporâneo do chef Guga Rocha e as inovações de Henrique Fogaça. O Passo a Paço já faz parte do calendário fixo da cidade”, declarou Monteiro de Paula. Na edição anterior, atrações nacionais como Seu Jorge, Johnny Hooker e Fernanda Montenegro também marcaram presença.

No coreto da Praça Dom Pedro II, em meio ao público, artistas locais se misturarão ao público para apresentar suas composições musicais. Outros grandes nomes da cena musical amazonense se apresentarão no palco montado na Rua Vivaldo Lima, paralela ao quadrilátero gastronômico.

As atrações locais já confirmadas para o evento são: Anne Jazini, Escândalo Fônico, Johnny Jack Mesclado, Republica Popular, Tudo pelos Ares, Trio Remanso, Selva Madre, Elas Cantam Samba, Cabocrioulo, Chico da Silva, Elisa Maia, Jander Manauara, Essence, Redphone, Luneta Mágica, Célio Cruz, Karine Aguiar, Os Tucumanus, Mezatrio e Felicidade Suzy. A programação completa está disponível no portal Viva Manaus pelo link http://vivamanaus.com/passoapaco2017.

Um cinema móvel será montado no estacionamento do Paço da Liberdade e iniciará as atividades na semana anterior ao evento oficial, com programação voltada aos alunos da rede municipal de ensino.

Passo a Paço

O Passo a Paço é um projeto da Prefeitura de Manaus que reúne arte e gastronomia no Centro Histórico da cidade e é realizado em parceria com a iniciativa privada, que participa por meio de cotas de patrocínio e ajuda nas despesas de cachê das atrações nacionais.

Com informações da assessoria