432 presos ganham liberdade em mutirão carcerário

De acordo com dados do Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam), durante os sete dias de mutirão carcerário, 432 presos da capital já ganharam liberdade.

Conforme o presidente do órgão, desembargador Flávio Pascarelli, uma portaria foi divulgada logo após à visita da ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) a Manaus e, a partir daí, aproximadamente 40 juízes participam de um mutirão que está concedendo liberdade para presos condenados que já cumpriram a pena, provisórios e, também, para os que foram detidos por não pagamento da pensão alimentícia.

“Os juízes fazem uma análise no processo dos detentos e verificam a condição de conceder a liberdade para eles. Mas, nosso objetivo não é soltar preso, e sim verificar quais as situações de cada um e tomar medidas como adiantar julgamentos ou realizar audiência de custódia”, explicou o presidente do Tjam.

Pascarelli disse ainda que, dos 40 juízes, 19 vieram de diversos pontos do país para participar do mutirão, assim como promotores e técnicos jurídicos do Ministério Público do Estado (MPE-AM) e 50 advogados da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

“Dos 4.303 presos que existem na capital, 3.871 são presos provisórios. No interior, a situação é mais alarmante por conta dos locais onde esses presos ficam. Temos 1.764 presos no interior do Estado e, desse número, 1.307 são detentos provisórios. O mutirão carcerário também está acontecendo nessas cidades”, disse.

Ana Sena

EM TEMPO