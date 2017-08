400 capoeiristas do Brasil participam de encontro em Manaus

Além do jogo de capoeira, o encontro terá ainda um festival de músicas de capoeira, entrega de graduação de cordas – Divulgação

Cerca de 400 capoeirista de países como a Alemanha, França, Polônia, Colômbia e Brasil estarão reunidos durante dois dias no “Festival Cultural Internacional de Capoeira”, que será realizado, neste sábado e domingo, no horário das 17h, no shopping Manaus ViaNorte.

Além do jogo de capoeira, o encontro terá ainda um festival de músicas de capoeira, entrega de graduação de cordas, cursos, palestras, samba de roda e rodas de capoeira. As inscrições para quem estiver interessado em participar do evento podem ser feitas gratuitamente nesta sexta feira (25), na academia Manaus Fitness, na Avenida São Paulo com a Avenida Samaúma, em frente a um posto de gasolina, no bairro Renato Souza Pinto.

“Será um encontro cultural reunindo pessoas praticantes da capoeira, uma arte brasileira, de diversos países, organizado pelo grupo de capoeira Camangula”, informa o professor de capoeira Robson Duarte dos Santos, o Mestre Charuto.

O centro comercial fica localizado na avenida Arquiteto José Henriques Bento Rodrigues, 3.760, Nova Cidade, na Zona Norte de Manaus.

