40 mil pessoas participam de protesto contra reformas no Centro de Manaus

Aproximadamente 40 mil pessoas, segundo dados da Polícia Militar do Amazonas, que acompanha a manifestação contra as reformas trabalhista e da Previdência, no Centro de Manaus, se reuniram, na tarde desta sexta-feira (28), na Praça do Congresso, para um ato em favor dos direitos do trabalhador.

As manifestações são contra as mudanças na reforma trabalhista, que foi aprovada pela Câmara dos Deputados, nesta quinta-feira (27), e devem seguir para aprovação final no Senado Federal. Os manifestantes também protestam contra a reforma da Previdência. Várias centrais sindicais se reuniram nas avenidas Sete de Setembro e Eduardo Ribeiro desde as primeiras horas do dia.

De acordo com o comandante Eric Backsman, da Polícia Militar, o manifesto na capital amazonense tem ocorrido de forma ordeira e pacífica.

“Até o momento eles vieram caminhando lentamente para a praça. Estamos acompanhando o protesto e nós estimamos a participação de umas 40 mil pessoas nesse momento aqui na avenida” disse o militar.

Entre os segmentos que paralisaram as atividades estão os bancários, que fecharam as agências e foram para às ruas da região central. Os clientes foram surpreendidos com várias agências bancárias fechadas na capital amazonense. Os metalúrgicos, professores, construtores civis e rodoviários também confirmaram a participação no ato e carregaram faixas e cartazes contra as mudanças das duas reformas.

O coordenador do Movimento Luta Popular (MLP), Julio Cesar, alugou 30 ônibus para ajudar a trazer os participante do movimento para o ato.

“Somos um movimento nacional, trouxemos umas mil pessoas para cá e não temos hora para voltar para casa” afirma.

Funcionário público, o professor Marcelo Vallina, 55, também foi às ruas protestar. “Estou aqui porque sou contra a reforma trabalhista e a Lei da terceirização. Isso inviabiliza a escola e a universidade publica porque vão contratar um monte de professores, que trabalham por hora, e substituí-los depois, sem férias” diz.

Representantes da Central Única dos Trabalhadores (CUT), União Nacional dos Estudantes (UNE), Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas (Sinteam), Associação dos Docentes da Ufam (Adua) e CTB também estavam no local.

Paralisação doa ônibus

Contrariando os apelos do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) e da decisão judicial do Tribunal Regional do Trabalho (TRT-AM) da 11ª Região, para que pelo menos 70% da frota de ônibus circulasse na cidade nos horários de pico, 50% nos demais horários, o Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Rodoviário de Manaus (STTRM) determinou que seus funcionários parassem os veículos no Terminal 1, da avenida Constantino Nery, durante a manhã e voltou a paralisar durante esta tarde.

A paralisação afeta milhares de pessoas que necessitam desse meio de transporte. Empresas como Líder, Açaí e São Pedro, paralisaram 100% da frota.

Laize Minelli

EM TEMPO