40 caminhões e carretas são autuados por irregularidades em avenidas de Manaus

O Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans) realizou, nesta quarta-feira (8), uma fiscalização de rotina em veículos pesados nas principais vias públicas da capital amazonense. Aproximadamente 40 caminhões e carretas foram autuadas por irregularidades.

De acordo com o órgão, as ações foram realizadas simultaneamente nas avenidas Constantino Nery (em frente a Arena da Amazônia), Ephigênio Salles e Djalma Batistas, todas localizadas na Zona Centro-Sul.

Os veículos foram autuados e notificados por descumprirem as regras de circulação determinadas pela sinalização implantada nessas vias. As avenidas fazem parte da Zona Máxima de Restrição de Circulação (ZMRC), que também vigora nas avenidas Mário Ipiranga Monteiro e Umberto Calderaro e em mais dez ruas do Centro.

Restrições

Na Efiphênio Salles, por exemplo, a sinalização determina que os caminhões devem circular na faixa direita da via. A infração é considerada média, com perda de quatro pontos na carteira e multa no valor de R$ 85,13.

Já na Constantino Nery estão proibidos de circular no período das 6h às 9h e das 17h às 20h os veículos com Peso Bruto Total (PBT) acima de 8 toneladas. Veículos com PBT acima de 16 toneladas só poderão circular no período de 20h às 6h. As dimensões máximas permitidas são o comprimento de 18,60m; altura de 4,40m e largura de 2,60m.

A regra para circulação na avenida Djalma Batista compreendem o trecho entre a avenida Álvaro Botelho Maia e o Viaduto Airton Senna, de segunda à sexta-feira, no horário de 6 às 9 horas e das 17 às 20 horas. Nesse período estão proibidos os veículos acima de 8 toneladas. Nos mesmos dias da semana, no horário entre 9 às 17 horas, estão proibidos de circular os veículos acima de 16 toneladas.

Bruna Souza

Com informações da assessoria