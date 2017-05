4 mil veículos retornam com tranquilidade a Manaus após feriado

Aproximadamente quatro mil veículos retornaram para a capital amazonense, após o final de semana prolongado, segundo a Polícia Militar. O trânsito na Ponte Rio Negro, que liga o município de Iranduba a Manaus, fluiu com lentidão por volta das 19h de ontem (1º), mas sem registros de acidente de trânsito ou irregularidades. Já na Torquato Tapajós, bairro Santa Etelvina, Zona Norte, outro ponto de acesso à cidade, o trânsito ficou carregado e causou um congestionamento de poucos quilômetros.

De acordo com o Manaustrans, foi registrado em Manaus somente um acidente de trânsito com danos materiais, no bairro Nova Cidade.

O Corpo de Bombeiros informou que foi registrada uma ocorrência de salvamento de um macaco. No interior, as buscas por um idoso desaparecido no domingo (30) em Codajás (a 240 quilômetros de Manaus) seguiam.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) afirmou que nenhum acidente de trânsito foi registrado na estrada AM-010 durante o final de semana.

EM TEMPO