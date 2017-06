4 feridos em queda de avião irregular no Sul do Amazonas

Quatro pessoas ficaram feridas após a queda de um avião monomotor em Boca do Acre (município localizado Sul do Amazonas e distante 1.028 km de Manaus). Segundo o 5º Comando Integrado de Polícia Militar (CIPM), a aeronave, da empresa Radial Aero Táxi, seguia para Pauini (a 903 km da capital). O acidente teria ocorrido na tarde desta sexta-feira (2), por volta das 16h30.

Ainda segundo informações da polícia, a aeronave de matrícula PT-KEI, perdeu contato com a torre de controle após cerca de 30 minutos da decolagem. O avião teria caído em uma região de mata, dentro de uma fazenda, próximo da BR-317.

A reportagem tentou contato, com o hospital do município, para saber informações sobre o estado de saúde das vítimas. No entanto, a equipe médica de plantão não confirmou o atendimento às vítimas.

De acordo com o site da Agência Nacional de Avião (Anac), a aeronave pertence à Claudia do Nascimento Prada, modelo PIPER, e estava com o certificado de aeronavegabilidade suspenso, pois a conta da Inspeção Anual de Manutenção (IAM) havia vencido.

EM TEMPO