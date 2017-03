3ª Semana Municipal de Trânsito é lançada na próxima terça-feira

A 3ª Semana Municipal de Trânsito terá como tema “Sua atitude muda o trânsito e salva vidas” e será lançada na próxima terça-feira (28), às 9h, no Parque Municipal do Idoso, bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul. Organizada pelo Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans), a semana tratará de vários assuntos relacionados à prevenção e combate a acidentes nas vias da cidade.

O local para abertura da campanha foi pensando para chamar a atenção, da população mais idosa, quanto aos cuidados que deve ter no trânsito. Durante a abertura haverá uma palestra para enfatizar o tema, além da emissão da credencial para vaga especial em estacionamento e entrega de material informativo.

Ainda dentro da programação de abertura da 3ª Semana Municipal de Trânsito, na sede do Manaustrans – localizada à Avenida Tefé, número 850 -, às 14h30, será realizada a 1ª Reunião do Comitê Intersetorial do Programa Vida no Trânsito 2017. Representantes das instituições participantes da programação educativa vão apresentar um balanço das atividades realizadas e lançar as estratégias para 2017.

Na quarta-feira (29), haverá uma palestra do projeto Condutor Consciente sobre “Técnicas de Pilotagem Segura” para mototaxistas. O projeto, lançado pelo Manaustrans em 2014, já alcançou mais de três mil condutores com informações sobre legislação de trânsito, direção defensiva e comportamento seguro no trânsito.

Ainda na quarta-feira, os educadores do Manaustrans farão uma abordagem educativa na Avenida Autaz Mirim, via que irá concentrar atividades de combate a acidentes de trânsito. Motoristas e pedestres serão abordados com orientações e material informativo.

A programação inclui, também, na quinta-feira, 30/3, a realização de uma mobilização para enfatizar o respeito aos ciclistas. Uma blitz educativa será realizada nas avenidas Djalma Batista e Constantino Nery, com a participação de ciclistas e educadores do órgão.

Na sexta-feira, dia 31, será realizada a 135ª turma do projeto “Condutor Consciente”, destinada a colaboradores da Manaus Ambiental. Ainda na sexta-feira, como parte da programação de encerramento da semana do trânsito, o Manaustrans participará do projeto “Oca vai à Escola”. A atividade, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (Semed), visa levar informações sobre trânsito em forma de jogos e brincadeiras para a comunidade escolar.

Semana Municipal de Trânsito

A data foi criada pelo prefeito Arthur Virgílio Neto para lembrar o acidente de trânsito, na Avenida Djalma Batista, em 2014, entre um caminhão e um microônibus que resultou na morte de 16 pessoas. O evento faz parte do calendário oficial do município de Manaus, que institui o dia 28 de março como o “Dia Municipal de Prevenção de Acidentes e Combate à Violência no Trânsito”, de acordo com a Lei Municipal número 1.861, de 06 de maio de 2014.

Com informações da assessoria