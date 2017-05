3ª etapa do Campeonato Amazonense de Motovelocidade acontece no domingo

As duas rodas vão estar em destaque neste domingo (7), com a terceira etapa do Campeonato Amazonense de Motovelocidade. O evento, que deve reunir 55 pilotos, acontece no Kartódromo da Vila Olímpica de Manaus, no bairro Dom Pedro, zona Centro-Oeste e vai iniciar às 17h30. Com entrada gratuita, a competição ainda fará sorteios de brindes ao público. O Estadual recebe apoio do Governo do Amazonas, via Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel).

Pelo Amazonense, estarão em disputa cinco categorias, sendo MV1, MV2, Super Moto, Original 125 e Original 150. O traçado para a prova do final de semana já foi definido e os pilotos vão enfrentar o percurso horário, sendo duas baterias para cada categoria e um total de 20 pontos por etapa. Este Estadual, inclusive, marca a volta das competições aos domingos.

“Há três anos que a gente não fazia mais competições no domingo e agora resolvemos voltar devido aos pedidos tanto do público, quanto dos atletas. Vamos experimentar, então, e com essa mudança simples já estamos conseguindo reunir mais pilotos. E para quem quiser curtir um evento emocionante e de disputas justas, convidamos para prestigiar o Estadual”, destacou o presidente da Liga Amazonense de Motociclismo (LAM), James Bala.

Ainda segundo James, a prova promete pegar fogo pela categoria principal, a MV1, onde Yuri Azevedo, Regis Bala, e Reginaldo Paulista, primeiro, segundo e terceiro lugar respectivamente, disputam ponto a ponto a lugar mais alto da tabela. A Original 150 é outra que não fica para trás. Nela, por exemplo, Davison Jacúna, conhecido do circuito Brasileiro, é um dos favoritos a faturar a competição.

“Tem nomes experientes, além de novos pilotos, que a cada etapa que passa coloca mais ‘lenha na fogueira’. A cada prova um passa o outro e isso dá mais competitividade ao evento. O Yuri é um cara muito bom, ágil, e que tem anos de pista. Por outro lado, temos o Regis que é outro nome conhecido e que sempre vai dar trabalho aos adversários. E o Reginaldo Paulista, que é uma surpresa na liderança, e que quer a ponta de qualquer jeito. Ou seja, quem vencer, será realmente o melhor”, disse.

