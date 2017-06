3ª edição do arraial “Delícias na Roça” vai tomar conta da Arena da Amazônia

Esta será a terceira edição do “Delícias da Roça Festival Gastronômico”, que dessa vez acontece na Arena da Amazônia – Divulgação

Parada obrigatória no mês de junho, um arraial de ‘responsa’, além da tradição das guloseimas típicas, brincadeiras como pescaria, bingo e maçã do amor, bandeirinhas ao vento, não pode deixar de ter um bom arrasta-pé. E neste fim de semana a pedida para um forró, sanfona, zabumba e danças regionais e clássicas, como quadrilhas premiadas no Estado, é conferir a terceira edição do “Delícias da Roça Festival Gastronômico”, que toma conta da Arena da Amazônia, de hoje até domingo, de 17h às 23h.

Para pontuar bem a cultura junina musical, o evento terá nove horas de atrações com bandas locais. Entre elas, Os Psikeiros, que tocam no domingo, 18, às 22h, no Palco Axerito. A dupla, formada pelo amazonense Félix Aranha e pelo cearense Strondo Zabumbada, fará uma mistura de xote, baião e forró pé-de-serra em uma apresentação interativa e divertida

para o público.

Os Psikeiros nasceram há três anos e a dupla funciona como queijo e goiabada, tamanho entrosamento, segundo Felix. “O nome da dupla vem de dar ‘psica’, ou seja, se meter no meio, de enxerimento”, explica.

A dupla tem CD lançado e no arraial da Arena estará com voz, violão, zabumba e a convidada especial e musicista, Rô Campos, tocando triângulo. “Zambumba é uma novidade ainda na percussão, sendo tocada pelo Strondo, que é nascido em Baturite (CE), e tem toda essa originalidade do forró”.

No palco, Os Psikeiros vão de clássicos forrozeiros, de raiz a interpretações de canções da MPB em versão xote e baião. “Isso é o diferente no nosso show, que não é só música. Fazemos piadas, brincamos entre nós e com o público, tiramos onda de boa”, adianta Félix. Os dois artistas tem mais de 30 anos de experiência, 15 pra cada um. “Vamos mostrar o casamento do Amazonas com o Ceará que tem dado certo”.

Leia mais no jornal EM TEMPO, já nas bancas.