35 condicionadores de ar roubados no Tarumã são recuperados; polícia já identificou suspeitos

Trinta e cinco aparelhos de ar condicionados, roubados no dia 18 deste mês de duas carretas na avenida Otília, loteamento Campos Sales, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus, foram recuperados pela Polícia Civil.

De acordo com o diretor do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), delegado Juan Valério, as investigações foram iniciadas no dia seguinte ao roubo, por policiais civis da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd) onde foi registrada a ocorrência, pelo disk denúncia da especializada.

O delegado explicou que, no dia do fato, duas carretas com um contêiner cada, foram roubados por dois homens armados com revólveres, fazendo de refém o motorista e mecânico dos caminhões, levando os veículos com aproximadamente 600 unidades de condicionadores de ar tipo Split.

Conforme Juan Valério, na tarde do último domingo (27), a equipe do DRCO recebeu uma denúncia anônima, informando o suposto endereço de onde estariam os materiais roubados e em seguida se deslocaram até o local e fizeram a averiguação da denúncia.

Trinta dos materiais foram encontrados em um depósito de uma igreja evangélica localizada no bairro Petrópolis, outros cinco foram localizados em uma residência na rua General Carneiro, bairro São Francisco, Zona Sul da cidade.

Na igreja, o pastor, que não teve o nome divulgado, informou que não sabia que os produtos eram roubados e que um membro da igreja, que se passava por policial, pediu para ele guardar.

Ainda conforme o delegado Juan Valério disse, a carga roubada está avaliada em aproximadamente R$1 milhão e que os criminosos estão vendendo os aparelhos pela quantia de R$ 500, cada.

A polícia alerta que a pessoa que comprar os produtos está compactuando com o crime e, se identificada, poderá ser autuada por receptação. Os suspeitos, segundo o DRCO, já foram identificados.

Portal EM TEMPO