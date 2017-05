32 veículos apreendidos em operação conjunta na capital

Uma equipe de fiscalização da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU) apreendeu 32 veículos, na noite desta sexta-feira (12), na avenida André Araújo, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul, durante uma operação conjunta coordenada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Os veículos faziam os serviços de táxi, mototáxi e transporte executivo, mas estavam irregulares. Um efetivo de 40 fiscais da SMTU montaram blitz nos dois sentidos da via em frente ao Centro Integrado de Comando e Controle (CICC).

Somando as abordagens feitas pela SMTU e pela SSP, que incluiu equipes de Policiais Civis e Militares, além de agentes do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), mais de 600 veículos foram abordados em duas horas de operação.

As principais infrações flagradas pela fiscalização foram veículos que faziam transporte ilegal, permissionários legalizados sem documento de identificação emitido pela SMTU, licenciamento atrasado do veículo e não apresentação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

“No balanço que divulgamos na última quarta-feira, 10/5, dos 856 veículos apreendidos pela SMTU, 366 o condutor não apresentou a CNH. Também já flagramos casos de pessoas fazendo transporte de passageiros de forma ilegal que possuíam passagens pela polícia por envolvimento em crimes. Então, esse tipo de fiscalização contribui para combater as irregularidades dos serviços de transporte e também para a segurança da população”, destacou o superintendente da SMTU, Audo Albuquerque.

