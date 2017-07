30º Festival Folclórico de Barreirinha ocorrerá de 28 a 30 de setembro

A população será a grande beneficiada no desenvolvimento econômico e cultural do município – Divulgação

Em uma reunião realizada na manhã desta quinta-feira (06), com a presença dos presidentes das Agremiações do Touro Branco e Touro Preto, equipe técnica da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Meio e Ambiente (Semctram) e imprensa local, o executivo municipal em acerto com os dirigentes dos Touros definiu a data da realização do 30º Festival Folclórico de Barreirinha. O evento ocorrerá nos dias, 28, 29 e 30 do mês de setembro, tendo como local de realização a área externa do Ginásio Poliesportivo Eduardo Braga.

De acordo com o prefeito Glenio Seixas, o evento será realizado com todo o incentivo da prefeitura. “Estamos trabalhando para alcançarmos o máximo de incentivos para realizamos uma festa bonita e com grandes resultados econômicos para o município”, destacou o chefe do executivo.

O presidente do Touro Branco, Milo Bahia, disse que foi importante a definição da data e agora é só trabalhar para levar o boi para a arena. “Estamos satisfeitos com as definições das datas e agora vamos ter quase três meses para trabalhar e trazer o Touro Branco para arena e ser o campeão do festival”, disse.

“Vamos fazer um festival profissional e essa reunião foi muito produtiva onde a data para o final do mês de setembro contemplou os dois bois porque vamos ter mais tempo para preparar os espetáculos Azule Branco”, destacou João Paulo Beltrão, presidente do Touro Preto.

Segundo o vice-prefeito Luis Picanço , a população será a grande beneficiada no desenvolvimento econômico e cultural do município. “Essa reunião foi para oficializar as datas e o local, que será na área externa do Ginásio Eduardo Braga. O tradicional Touródromo não oferece condições mínimas para a realização do evento, vamos trabalhar com bastante clareza e transparência para fazer o Festival de Barreirinha uma festa cultural social e econômica”, garantiu.

