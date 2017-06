30º Festival Folclórico da Vila da Prata começa nesta sexta

O tradicional arraial será realizado durante quatro finais de semana – fotos: Reprodução/Facebook

Com danças folclóricas, comidas típicas, shows de bandas locais, além de parque de diversões e diversas manifestações culturais, o Conselho Comunitário do bairro Vila da Prata (Comvip) realiza, a partir desta sexta-feira (30) até o próximo dia 23 de julho, a 30ª edição do Festival Folclórico da Vila da Prata, conhecido como o “Arraial do Campão”. O evento acontece no campo do complexo desportivo da comunidade, localizado entre as ruas Voluntários da Pátria e Rubídio (antiga rua Santa Isabel), na Zona Oeste de Manaus.

O evento acontece no campo do complexo desportivo da comunidade

Para o atual presidente do bairro, professor Crisanto Damião da Silva, a festividade é um momento propício de lazer e entretenimento para os moradores da comunidade. “O intuito da festa será proporcionar lazer e diversão a todos os participantes envolvidos nessa grande manifestação cultural que, neste ano, tem como tema ‘Fortalecendo a Diversidade Cultural em Manaus'”, destacou.

Ainda segundo Crisanto, o evento será realizado sempre nos fins de semana e com expectativa de pública de mais de 200 pessoas por noite. “O festival inicia sempre na sexta-feira e vai até domingo, sempre das 19h até meia-noite. Temos o intervalo de quatro dias úteis, contando de segunda à quarta-feira, até o próximo fim de semana de festa. A entrada é gratuita e qualquer pessoa pode participar do evento”, informou o presidente da Vila da Prata.

Além de danças folclóricas, o arraial terá também parque de diversões

A organização do evento ressalta que apenas será permitido a permanência de crianças que estejam acompanhadas dos pais ou responsáveis no evento e, para isto, será montada uma equipe formada por conselheiros tutelares e policiais militares para reforçar a segurança desse público. “É importante fazermos uma festa grandiosa e linda como nos outros anos anteriores, mas também é importante garantir a segurança, paz e a tranquilidade de todas as pessoas que desejam participar do festival e voltar para suas casas sãs e salvas”, frisou Damião.

Durante esta 30ª edição da festa são esperados 47 danças folclóricas e nove bandas. Todos os equipamentos de palco, som, iluminação, banheiros químicos e ônibus serão disponibilizados pela Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura e Turismo (Manauscult).

Histórico

Em meados de 1988, o Arraial do Campão surge como um dos principais festivais folclóricos de Manaus. A festa teve início na quadra da escola municipal Professor Joaquim Gonzaga Pinheiro, na rua Voluntários da Pátria, e aconteceu nos dias 24, 25 e 26 de junho daquele ano.

Idealizado pelo então na época presidente do bairro, professor Raimundo Cavalcante, a festa surgiu como síntese de todas as tendências culturais do Estado, com várias brincadeiras e danças folclóricas, tais como: quadrilhas juninas, danças regionais, nacionais e internacionais, grupos infantis e o tradicional ritmo do boi bumbá fazendo alusão ao “dois pra lá e dois pra cá” dos bois de Parintins.

Evento conta com o apoio da Prefeitura de Manaus

Na primeira edição do evento foram 21 apresentações de danças, sendo a maioria campeã de festivais folclóricos de Manaus naquela época. Todo o evento foi organizado pelos irmãos Hermes e D’haya Cavalcante que, na ocasião, integravam o Comvip. Três anos depois, em 1991 a quarta edição do evento foi recorde de apresentações com a participação de 60 grupos folclóricos.

Isac Sharlon

EM TEMPO

