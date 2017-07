300 vagas para balé, violino e outros cursos gratuitos no Cmae Aníbal Beça

As aulas começam no próximo dia 24 e acontecerão duas vezes na semana – Divulgação

Mais de 300 vagas em 15 cursos gratuitos do Centro Municipal de Arte e Educação Aníbal Beça (Cmae), da Secretaria Municipal de Educação (Semed), estão com as matrículas abertas para alunos de 6 a 16 anos. As inscrições, que começaram nesta segunda-feira (10), seguem até a próxima sexta-feira (14), e devem ser feitas na secretaria do Cmae, na Rua J, bairro São José 3, na zona leste de Manaus, das 8h às 11h30 e das 14h30 às 16h.

Para fazer a inscrição, é necessário que o responsável pelo aluno esteja munido dos seguintes documentos: uma foto 3×4, declaração escolar, comprovante de residência (cópia), RG ou Certidão de Nascimento (cópia). Para este semestre, estão disponíveis os cursos de Balé, Canto Coral, Dança Livre, Percussão, Teclado, Violão, Violoncelo, Violino, entre outros.

As aulas começam no próximo dia 24 e acontecerão duas vezes na semana, nos horários matutino, vespertino e noturno, com duração de 01h45 cada. Os cursos terminam no dia 15 de dezembro com a apresentação de um concerto de Natal.

Segundo o diretor Cmae, Jorge Farache, as vagas são destinadas para todos os estudantes devidamente matriculados. “É importante que o aluno esteja matriculado e frequentando as aulas, independente se é escola municipal, estadual ou particular. A intenção do curso é incentivar a criança e verificar qual habilidade ela mais se identifica”, afirmou o diretor.

Para este semestre, estão disponíveis as aulas de balé, canto coral, dança livre, percussão, teclado, violão, violoncelo, violino entre outros. Os interessados deverão entrar em contato com a secretaria do Cmae pelo 3644-5295.

Com informações da assessoria

