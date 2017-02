300 mil pessoas foram prejudicadas por greve no transporte coletivo

De acordo o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram), 70% da frota está foi paralisada. Isso representaria 950 ônibus de um total de 1.350 nas garagens. Já o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Manaus (STTRM), afirmou que apenas 700 ônibus não saíram das garagens, o que representaria 50% da frota nas ruas.

Entre informações desencontradas e brigas entre sindicatos, quem depende do transporte coletivo foi quem saiu prejudicado. Aproximadamente 300 mil pessoas que dependem do transporte público na capital foram prejudicadas com a paralisação parcial no transporte coletivo. A telefonista Sabrina Melissa Castro, 19 anos, é uma dessas pessoas. Ela esperou mais de uma hora na parada de ônibus e teme ser prejudicada no trabalho por causa do atraso.

“A empresa onde trabalho adotou regras rigorosas, na semana passada levei uma advertência porque cheguei atrasada, por causa do trânsito e dos ônibus que não passam no mesmo horário nos dias normais. Hoje corro o risco de levar outra advertência que vai gerar uma suspensão, espero que que meu chefe me compreenda”, lamentou Sabrina.

Já nas primeiras horas da manhã, ônibus dos transportes Alternativo e Executivo, que tem a circulação restringida por normas da Prefeitura de Manaus, alteraram as rotas por conta própria para atender a demanda que foi gerada pela paralisação. O preço da passagem permaneceu o mesmo.

Mais tarde a prefeitura liberou a circulação desses transportes até o Centro. A administração municipal informou que não foi comunicada previamente sobre a paralisação e que desconhece alguma autorização judicial para a realização do movimento paredista.

A Polícia Militar disponibilizou efetivo para reforçar a segurança e evitar qualquer tumulto durante a greve. As equipes policias estiveram presentes nas garagens das empresas de ônibus e dentro dos terminais de integração.

Fiscais de transporte da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos também estiveram presentes nestes postos, acompanhado a operação das linhas de ônibus. Agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans) redobraram atenção principalmente nos pontos de travessia de pedestres próximo às paradas de ônibus.

Mas a greve também despertou a solidariedade de alguns motoristas de carros particulares que ofereceram carona para pessoas que seguiam no mesmo trajetos que eles.

“Estou aguardando um funcionário da mesma empresa que trabalho que já me ligou oferecendo carona, normalmente vou de ônibus porque entro mais cedo do que ele, mas acabei me atrasando por causa dessa paralisação”, disse a auxiliar administrativa Edilsa Mar Campos, de 51 anos.

Daniel Landazuri

EM TEMPO