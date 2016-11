300 ginastas amazonenses participam de torneio na Vila Olímpica em Manaus

Mais de 300 ginastas deram um show neste sábado, dia 26, no Torneio de Novos Talentos Caixa, realizado no Centro de Ginástica Bianca Maia, localizado na Vila Olímpica, bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste. Pela disputa da Rítmica, as meninas do Clube Adamce conquistaram os jurados e o público, que lotou a casa, e consequentemente o título da competição. O evento contou com o apoio do Governo do Amazonas, via Secretaria de Estado de Juventude Esporte e Lazer (Sejel).

De acordo com a técnica da Associação Amazonense Desportiva, Cultural e Eventos (Adamce), Sâmia Maia, a proposta do evento foi importante, pois possibilita competitividade entre a classe e prepara as ginastas para futuras competições.

“Esse evento é preparado para as meninas. Tudo que elas aprenderam durante as aulas, elas apresentam aqui. São ginastas iniciantes, o futuro do esporte e responsáveis por representar o estado do Amazonas daqui alguns anos em competições nacionais e internacionais. Para este evento, nos preparamos em dois períodos, primeiro montando as coreografias, e depois aparando os erros. E, assim, cada vez que elas participam de uma apresentação desse tipo, elas se sentem mais seguras, amadurecem e sentem mais vontade de continuar praticando a ginástica”, comentou Maia.

Na categoria Pré–Infantil, pela individual, Geovanna Moriel, de 9 anos de idade, conquistou quatro medalhas de ouro. A jovem iniciou na modalidade este ano pelo Clube Adamce e provou que vai dar muito o que falar nas próximas temporadas. “Eu gostei muito da minha apresentação e sempre amei ginástica. Eu assistia na televisão, e pedia para minha mãe me colocar na ginástica. Agradeço pelo apoio da mamãe que sempre esteve do meu lado”, destacou Moriel.

Para a coordenadora do evento, Alessandra Balbi, que acompanhou de perto como jurada, poder ver o talento e o rostinho das ginastas repletas de felicidade com as medalhas no peito é um orgulho. “O evento foi maravilhoso, o ginásio lotou, todas as crianças saíram satisfeitas e após as apresentações, cada participante saiu com sua medalha no peito e isso me deixou muito feliz”, relatou.

Prata e bronze

Pela classificação geral, o Centro de Excelência Caixa garantiu o segundo lugar e o Cetam ficou em terceiro lugar. “O Centro de Excelência Caixa mostrou muita evolução, está com ginastas bem novinhas e com menos de um ano de trabalho. O segundo lugar foi uma boa colocação e ano eu vem vai brigar pelo título, pois avaliamos muitos talentos nesta equipe”, disse Alessandra Balbi.

Abertura

Na apresentação de abertura do Torneio, as meninas de 2 a 10 anos de idade, da Escolinha de Iniciação e Centro de Excelência Caixa, alegram o público e surpreenderam com a maturidade.

“Foi muito legal para mim, uma experiência incrível e ajudou a gente a ganhar confiança. Meus pais e família vieram em peso”, disse a ginasta Estefany Brito, de nove anos, aluna da Escolinha de Iniciação.

Segundo a professora do Centro de Excelência Caixa, Bonine John, as ginastas surpreenderam a todos. “Foi ótimo, elas foram lindas. Essas meninas mostraram muita coragem, pois mesmo novinhas se apresentaram e foram encantadoras diante de um público tão grande. Foram aplaudidas e tenho certeza que não vão esquecer este dia”, destacou.

Com informações da assessoria