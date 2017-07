30 bois morrem afogados após naufrágio no Amazonas

Os animais morreram afogados – Divulgação

Uma embarcação que transportava 30 bois naufragou, na manhã desta segunda-feira (3), no lago Paraná do Ramos, que fica na comunidade de Cametá do Ramos, no município de Boa Vista do Ramos, a 269 Km de Manaus, Estado do Amazonas. Conforme informacoes do proprietário da embarcação e também proprietário da boiada, Custódio Ramos, 30 bois morreram afogados. Nenhum dos tripulantes da embarcação ficou ferido.

De acordo com o proprietário, os animais foram levados pela correnteza do rio e não houve tempo para socorrê-los.

O barco identificado como “Fazenda Fortaleza” transportava o gado em uma fazenda do lago do Canaçari, em Itacoatiara, para outra propriedade localizada em Boa Vista do Ramos, quando aconteceu o naufrágio. O prejuízo é estimado em R$ 45 mil. A causa do naufrágio não foi divulgada.

Em 2015, um navio afundou no município de Barcarena, no Pará, no cais do porto de Vila do Conde, matando milhares de bois que seguiriam para o Líbano.

EM TEMPO

Leia mais:

Duas pessoas morrem e uma está desaparecida após naufrágio em Tefé

Após 5 dias de buscas, sobrevivente de naufrágio fala da dor de não encontrar mulher e filho

Pescadores querem indenização por navio que afundou com 5 mil bois no Rio Pará