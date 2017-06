3 mil pessoas devem ir de Manaus à Parintins em viagens de barco

Todos os barcos saíram lotados do porto e que a expectativa é que o fluxo de pessoas rumo à Parintins aumente segunda-feira| Márcio Melo

Pouco mais de 1,5 mil pessoas embarcaram no último sábado rumo à cidade dos bois-bumbás com o objetivo de prestigiar a tradicional festa dos visitantes do 52° festival folclórico da cidade de Parintins. A expectativa de representantes da Associação das Agências do Transporte Aquaviário do Amazonas (Ageptraam), do porto da Manaus Moderna, localizado na zona central da cidade, é que nesta segunda-feira (26) mais 1,5 mil pessoas lotem barcos e lanchas em direção ao município, localizado a 369 quilômetros da capital do Amazonas. A tendência é que esse quantitativo se prolongue diariamente até a quinta-feira (29).

De acordo com o presidente da Associação, Altair Ribeiro, 43, hoje há um barco disponível com capacidade para 537 e outro para 831 pessoas, além de duas lanchas com capacidade para 70 passageiros cada. Para ele, estimativa é que mais 1,5 mil pessoas estejam viajando para o festival folclórico da cidade de Parintins. O presidente da Ageptraam explicou, ainda, que o número de passageiros rumo à cidade de Parintins não é determinado, já que vários visitantes seguem rumo às cidades de Juriti, Óbidos, Santarém e Belém. Ele revela que todos os barcos saíram lotados do porto e que a expectativa é que o fluxo de pessoas rumo à Ilha Tupinambarana aumente ainda mais nesta segunda-feira.

E, para atrair os turistas, Altair conta que os empresários do setor vêm promovendo um “festival de promoções”, com descontos em passagens só de ida, no valor de R$ 80, e para pacotes com estadia, com custos de R$ 200. “Temos barcos como o Letícia Sofia, que está com a promoção de R$ 80 a ida, e o Navio Rondônia, que oferece um pacote de ida e volta no valor de R$ 150. Em comparação a outros anos, 2017 está com as melhores promoções e preços acessíveis”, disse o associado. Já as viagens de lancha estão com valores iguais aos de 2016 e variam entre R$ 200 e R$ 250.

Leia mais na edição impressa de EM TEMPO, já nas bancas.

EM TEMPO