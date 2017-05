Tomate contém vitaminas e sais minerais que protegem contra doenças – Foto: divulgação

Muitas vezes bate a fome e acabamos ingerindo calorias extras com alimentos nada saudáveis, como bolachas ou sucos calóricos. A boa notícia é que existem alimentos super saudáveis que você pode incorporar a seus hábitos. Além de fazerem um bem danado para sua pele e cabelos, vai também turbinar sua reserva de vitaminas. São comidinhas leves que você pode levar até para o trabalho e comer sem culpa.

Confira 3 alimentos para comer sem culpa:

1- Tomates cereja

Levar tomates cerejas ao trabalho é uma maneira de evitar o assalto à geladeira. Cem gramas (dez tomates) têm apenas 18 calorias. Além disso, de acordo com nutricionistas consultadas, os tomates são ricos em vitamina C, zinco e o licopeno, que de acordo com a American Câncer Society é eficiente para combater muitas doenças, inclusive do coração.

2- Fatias de cenoura com limão e pimenta caiena

Sim, às vezes vegetais fornecem-nos prazer se aprendermos a prepará-los de forma diferente. Preparar um aperitivo com fatias de cenoura é muito recomendável. Além do alto teor de vitamina A, a combinação de água e a consistência crocante da cenoura, pode nos ajudar a driblar a fome.Ao adicionar algumas gotas de suco de limão ou vinagre, sal, e até mesmo uma pitada de pimenta,a cenoura transforma-se num excelente aperitivo.

3- Algas

As algas são a recente obsessão pelos amantes de uma dieta saudável. Os lanches com algas terminam com a ânsia por comer algo salgado, além de possuírem poucas calorias (1 porção: 25 calorias). As algas são abundantes em nutrientes, pois contém minerais, como magnésio e cálcio. A OMS recomenda o consumo de variedades, como a espirulina. De acordo com os especialistas, o iodo contido nas algas, acelera o metabolismo e pode ajudar no emagrecimento.

EM TEMPO