2ª turma de ‘bombeiros mirins’ inicia treinamento em Iranduba

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM), deu início nesta quarta-feira (05), à segunda turma de ‘bombeiros mirins’, em Iranduba (município distante 27 km de Manaus). A primeira equipe formada ano passado, teve 100% de aprovação escolar e o resultado positivo incentivou pais e alunos este ano.

“O projeto educacional ‘Bombeiro Mirim’ é voltado para crianças e adolescentes e tem como pré-requisito as boas notas na escola. Quando isso não acontece, nós buscamos dar um suporte técnico para que eles melhorem o desempenho escolar”, ressaltou o comandante do Comando de Bombeiros do Interior, major Francisco Máximo.

A aula inaugural desta segunda turma foi realizada na Câmara Municipal de Iranduba. Ao todo 41 crianças e adolescentes se inscreveram no projeto e, durante um ano, irão receber treinamento para atuar em diversas situações que envolvem a sociedade.

Entre as atividades pelas quais os participantes irão passar estão: noções de salvamento (aquático, pré-hospitalar, rapel), teoria de combate a incêndio, educação ambiental, de trânsito e informática.

No projeto, os alunos são avaliados com frequência e atingindo as metas propostas, são promovidos a alunos-soldados, alunos-cabos, podendo chegar a patente de oficial.

Aprovação

Em 2016, 50 crianças e adolescentes participaram da iniciativa com 100% de aprovação escolar. O rendimento é um pré-requisito para se tornar um ‘bombeiro mirim’. No total, 494 crianças participam do projeto que está presente em cinco municípios do Estado (Itacoatiara, Parintins, Iranduba, Rio Preto da Eva e Tefé). Todo o trabalho é executado por bombeiros militares, com o apoio de voluntários nas áreas de pedagogia, psicologia, entre outras especialidades.

O projeto anual é voltado aos jovens de 07 a 16 anos, que tem baixo rendimento escolar e risco social. Os interessados podem procurar as unidades da corporação dos municípios, para informações sobre o curso e data de inscrição.

Com informações da assessoria