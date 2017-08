2ª temporada da série ’13 Reasons Why’ terá 7 novos personagens

“13 Reasons Why” foi lançada em 2017 e se tornou um dos maiores sucessos do Netflix – Divulgação

A Netflix anunciou na terça (8) os novos atores que comporão o elenco da segunda temporada de “13 Reasons Why”. Os episódios ainda estão em fase de produção e devem estrear em 2018.

Anne Winters, Bryce Cass, Chelsea Alden, Samantha Logan, Kelli O’Hara e Ben Lawson vão aparecer na maior parte dos episódios, mas não terão papéis centrais na trama. A exceção fica por conta de Allisson Miller, que interpretará uma advogada contratada pelos pais de Hannah para processar o colégio. A expectativa é que um dos eixos narrativos da segunda temporada seja a batalha judicial.

Winters, Cass, Alden e Logan vão ser estudantes do Liberty High. Já O’Hara e Lawson terão papéis mais maduros: a primeira vai interpretar Jackie, uma defensora de vítimas do bullying, e o último será Rick, treinador do time de baseball do colégio.

“13 Reasons Why” foi lançada em 2017 e se tornou um dos maiores sucessos do Netflix. Enquanto o foco da primeira temporada foram os motivos que levaram a protagonista, Hannah Baker, a cometer suicídio, a segunda temporada deve explorar as consequências da morte da adolescente e as tentativas de outros personagens de superar o episódio.

Folhapress

